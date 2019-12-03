Андрей Молоков: Вода и зелень — это неотъемлемые части городской среды

— Река Исеть — основа Екатеринбурга. На ней и благодаря ей возникла плотина, вокруг — завод, а потом и город. Вода приводила в действие все заводские механизмы, на реке образовывались системы прудов: Городской, Верх-Исетский, Нижне-Исетский. Пруды и плотины были градообразующими элементами. За неполные три века город разросся, но река до сих пор является для Екатеринбурга осью, по диагонали рассекающей городскую ткань. Мы называем ее водно-зеленым диаметром. Вода и зелень — это неотъемлемые части городской среды.Сейчас у нас есть концепция облагораживания Исети, которая называется «от ВИЗа до НИЗа»: от Верх-Исетского завода до Нижне-Исетского завода (которого уже нет, но плотина от него осталась). В соответствии с этой концепции мы рассматриваем берега реки Исеть как комфортные набережные, предназначенные для отдыха, для коммуникации вдоль реки для доступа на прилегающие городские территории.Это многофункциональная территория, которая пересекает весь город и принимает по ходу своего движения различные состояния. В центре это закованная в гранит набережная Городского труда с большой интенсивной нагрузкой на пешеходную часть. Рядом набережная от Малышева до Куйбышева, благоустроенная в этом году. Здесь создана рекреационная, парковая территория, в которой есть прогулочные зоны, зоны отдыха, зоны спортивных площадок и зоны проведения массовых мероприятий, такие как площадка в районе центра современного искусства. Здесь на набережную выходят и объекты культурного наследия, заведения, привлекающие горожан: рестораны, галереи. За пределами центра набережная еще не так облагорожена, но мы стремимся к этому. Река на всем своем протяжении должна стать зоной отдыха, зоной транзита, прогулочной зоной, природной зоной, в которой должно сохраниться максимальное озеленение. Все наши проекты исходят из этих принципов.— В первую очередь — связывает. И обеспечить связность набережных сегодня — очень важная задача при проектировании и реализации этих проектов. Мы хотим, чтобы пешеход, человек на скутере или велосипедист могли беспрепятственно двигаться вдоль реки на всем ее протяжении. Сейчас эта задача решена лишь частично. На пути пешеходов есть непреодолимые препятствия — мосты и связанные с ними дорожные магистрали. В первую очередь это Малышева и Куйбышева. Мы думаем над тем, как эти проблемы обойти.Так, прорабатывается пешеходный проход под мостом на улице Куйбышева. В планах до 2023 года сделать там тоннель. Мост на улице Декабристов (так называемый Царский мост) уже имеет в своей конструкции сухую арку. Сейчас задача — сделать ее комфортной для прохода пешеходов.На этом участке — от Куйбышева до Декабристов — у нас планируется строительство ледовой арены. Оно будет сопряжено с благоустройством набережной. Сейчас уже разрабатывается документация на этот участок.Таким образом, мы постараемся сделать всю набережную максимально связной как для пешеходов, так и для велосипедистов. При этом обязательно постараемся сделать ее разноуровневой, со спусками к реке и проходами вдоль воды, с более поднятыми участками, вписать проекты в существующий ландшафт, разные уклоны берегов, учитывать инженерные магистрали и выходы коллекторов.— Да, мы ждем этого. Причем не только от горожан, но и от застройщиков, которые строят вдоль набережной. Сейчас очень много объектов, которые построены так, что к воде обращена их тыльная, хозяйственная, вспомогательная сторона. Эта тенденция сохранилась с тех времен, когда набережную не воспринимали как достояние города. У нас с древних времен считалось, что дома должны выходить фасадами на улицу, а к реке поворачиваться банями и огородами. Сейчас ситуация поменялась: все больше и больше застройщиков понимает, что облагороженная набережная — важное конкурентное преимущество, которое привлекает покупателей, причем как покупателей квартир в этих домах, так и покупателей в магазины на первых этажах.Этот процесс уже запущен. Например, «Клевер-парк» набережную сделал раньше, чем построили дома. Привлекательность недвижимости у них возрастает. Другие застройщики также начинают подходить к берегам Исети, рассматривают их как конкурентное преимущество. Это идет на пользу среде, которая возникает вдоль набережной.Конечно, есть такие места, где пока сделать такой поворот к реке непросто. Это промышленно-коммунальная зона, от улицы Папанина в сторону ВИЗа. Там на набережную выходят склады, заводы, река течет под мостами, трубопроводами, рядом с коммунальными предприятиями. Но и относительно этого района есть свои идеи, как можно его облагородить и даже Верх-Исетский завод вписать в общую концепцию набережной, открыть его для людей, отдать эту территорию горожанам. При этом могут быть использованы и памятники промышленной архитектуры, которые еще сейчас есть на заводе. Такой проект был представлен на конкурсе по благоустройству этой части набережной. Необходима политическая воля и воля застройщиков, владельцев этого предприятия.Другой сложный участок — от улицы Декабристов до «Клевер-парка». Но и на него разрабатывается рабочая документация. Там есть решения, которые позволят сохранить и связность, и природную среду. На этот отрезок я смотрю с оптимизмом.— Большие, магистральные — не уверен. А вот пешеходные мостики просто необходимы. Сейчас благоустроили мост по улице Радищева, который совмещен с дюкером коллектора. И таких объектов должно быть много. Они дают возможность пересекать реку, не выходя из комфортной пешеходно-велосипедной зоны, не поднимаясь на магистрали. Они же позволяют пересекать эти магистрали, так как в большинстве случаев проход можно сделать только с одной стороны, как это мы видим на Плотнике или на Царском мосту.В рамках строительства ледовой арены, благоустройства набережной от улицы Куйбышева до улицы Декабристов планируется строительство пешеходного моста по улице Народной Воли с возможностью проезда автомобильного транспорта для обслуживания ледовой арены. Около ЦПКиО работа уже начинается, есть предложения по пешеходному мосту по улице Щорса. В районе улицы Щербакова, где идет большая стройка «Атомстройкомплекса», предполагаются сразу два моста. Один уже запроектирован, ждет своего часа, когда будет построен.— Следующая сложная точка — ЦПКиО. Там раньше был парковый пруд, сейчас его нет, потому что плотина на переулке Базовом демонтирована, вода спущена. От пруда осталось болото. У нас тут два варианта: либо восстанавливать пруд, либо превращать эту территорию во что-то другое. Но местность сильно заболочена, и сколько будет стоить ее осушение и ирригация — пока не ясно. Поэтому сейчас этот участок находится на обсуждении, осмыслении. В любом случае, проход по набережной вдоль парка Маяковского также будет исполнен.Ниже по течению опять возникает сложная ситуация: участки жилой застройки, современные новые жилые комплексы строятся по улицам Луганской — Машинной. В этом месте сейчас начинается эскизное проектирование набережной.Далее опять же сложный клубочек: транспортные развязки — Кольцовский тракт, улицы Белинского и Щербакова. Река течет под развязками и путепроводами. При проектировании этого участка важно обеспечить связность и непрерывность набережной. Это коммунально-урбанизированная территория, где надо найти решение, которое сделало бы эту среду качественной.После этого возникает более простой участок — аквапарк, океанариум, торговый центр «Глобус». Пока эта территория совершенно неосмысленна, но дает большие возможности для проектирования. Очевидно, что там должна расположиться парковая зона и аттракционы. Это обеспечит функциональную связь с районом, позволит создать единое рекреационное пространство. С противоположной стороны строится жилой комплекс по улице Водоемная — они тоже планируют сделать предложение по благоустройству набережной.Дальше на юг идет новая застройка. Рядом есть участок частного сектора, где тоже не освоена набережная. Когда мы подходим уже к устью реки Патрушиха, где она соединяется с Исетью, там сталкиваемся с комплексом «Сказы Бажова», который сейчас осуществляет благоустройство: создаются пешеходная зона, зона отдыха вдоль набережной.И надеюсь, что мы рано или поздно дойдем до плотины Нижне-Исетского пруда. И тем самым мы осуществим ту идею, которой на моей памяти уже лет 40-50: Екатеринбург — это компактный миллионник, у которого есть водная артерия, которую мы называем водно-зеленым диаметром, которая должна быть вовлечена в активную инфраструктуру города Екатеринбурга и связывать районы города между собой.— Представьте, что летом вы с улицы Рощинской или Щербакова вышли из квартиры, встали на свой электрический самокат и со скоростью 20-30 км/ч за полчаса добрались до ВИЗа, проезжая по велодорожкам, которые вполне комфортно пересекают все развязки. Это наше ближайшее будущее.В Екатеринбурге приоритет отдается развитию общественного транспорта и пешеходных передвижений. Если мы создадим комфортные условия на улицах для горожан и в парках, скверах, то очень многие будут использовать для передвижения легкие транспортные средства или ходить пешком. Многие люди уже ходят на работу пешком в течение часа, если у них качественный маршрут. Я тоже люблю ходить на расстояния до 5 км, прогуливаясь по приятным улочкам, специально выстраиваю маршрут, чтобы удобно и комфортно было идти.— Да, это так. И этому процессу помогает сама специфика нашей Исети. Я этим летом был в Томске, в Новосибирске, в Казани, Тюмени, Челябинске. И могу сказать, что параметры нашей — это плюс для города. Например, Обь — широченная река, совершенно нечеловеческого масштаба. Она на самом деле разъединяет город на две части. В Тюмени и Томске бывают половодья. Там береговая линия — это некие водозадерживающие или водорегулирующие устройства опять же совершенно некомфортного, нечеловеческого масштаба. И главное — к воде практически невозможно выйти. Город отгораживается от реки, вода становится неким объектом опасности, она может подняться весной на 5 метров и все затопить.В нашем же случае система плотин и сам характер и масштаб реки позволяют регулировать сток и не бояться природных катаклизмов. Наши береговые линии столетиями формировались, и ничего экстраординарного у нас не происходило. Поэтому наша река — это наше украшение. Это как в ландшафтном парке есть специальные водоемы, ручьи, речки, так и у нас такая же ситуация, мы должны ее воспринять как тот элемент, который должен украшать город и помогать ему жить.— Именно так.— Однозначно будет, но и в этом вопросе важно не переборщить. Прежде всего, набережная должна оставаться рекреационной, природной зоной, которая является контрастом урбанизированной среде. В городе объекты вдоль улицы — это источники напряжения: визуального и психологического. Именно они создают городскую атмосферу. Она требует сосредоточенности и внимания, чтобы не попасть под колеса, не пропустить то место, куда ты идешь. Когда мы попадаем в парк, у нас есть ощущение, что мы защищены. Машина здесь нас не собьет, тут поют птички, белочки, тень от деревьев. Тут ты находишься в комфортном месте. Нашу набережную надо воспринимать так же: она должна быть комфортной и безопасной.