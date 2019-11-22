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Большинство российских работодателей не будут выплачивать новогодние премии сотрудникам

22 ноябрь 2019 (09:24)

УрБК, Москва, 22.11.2019. Больше половины (51%) российских работодателей не намерены премировать своих сотрудников по итогам года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса по трудоустройству Rabota.ru

Менее 30% опрошенных порталом работодателей заявили, что выплатят премии отдельным сотрудникам. При этом лишь 19% респондентов подтвердили, что их компании заплатят годовую премию всем своим сотрудникам.

Напомним, что ранее почти 20% россиян сообщили о снижении своей зарплаты в этом году. И лишь четверть (25%) опрошенных отметили повышение оплаты труда в 2019 году.

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