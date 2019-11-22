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Большинство российских работодателей не будут выплачивать новогодние премии сотрудникам





Менее 30% опрошенных порталом работодателей заявили, что выплатят премии отдельным сотрудникам. При этом лишь 19% респондентов подтвердили, что их компании заплатят годовую премию всем своим сотрудникам.



Напомним, что ранее почти 20% россиян УрБК, Москва, 22.11.2019. Больше половины (51%) российских работодателей не намерены премировать своих сотрудников по итогам года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса по трудоустройству Rabota.ruМенее 30% опрошенных порталом работодателей заявили, что выплатят премии отдельным сотрудникам. При этом лишь 19% респондентов подтвердили, что их компании заплатят годовую премию всем своим сотрудникам.Напомним, что ранее почти 20% россиян сообщили о снижении своей зарплаты в этом году. И лишь четверть (25%) опрошенных отметили повышение оплаты труда в 2019 году.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:24</span><br /><strong>Большинство российских работодателей не будут выплачивать новогодние премии сотрудникам</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 22.11.2019. Больше половины (51%) российских работодателей не намерены премировать своих сотрудников по итогам года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса по трудоустройству Rabota.ru</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091516-bolshinstvo-rossiyskih-rabotodateley-ne-budut-vyplachivat-novogodnie-premii-sotrudnikam.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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