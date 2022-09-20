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Почти 20% свердловчан рассчитывают получить годовую премию

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. Годовую премию рассчитывают получить 19% трудоустроенных жителей Свердловской области. 11% ожидают ее в полном объеме, а 8% — частично. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru

56% работников заявили, что премию по итогам года они не получат. 25% — затруднились дать ответ.

О выплате годовых бонусов полностью или частично чаще всего упоминали работники сферы образования и науки (32%), а также юристы (31%) и строители (28%). Меньше всего ожидают годовой премии трудящиеся в сфере закупок (11%).

Что касается «тринадцатой зарплаты», то большинство опрошенных (84%) заявили, что в их компаниях отсутствует подобная практика. Лишь 13% свердловских работников рассчитывают на подобную выплату, а 3% сообщили, что в этом году останутся без «тринадцатой зарплаты».
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