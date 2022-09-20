Почти 20% свердловчан рассчитывают получить годовую премию

УрБК, Москва, 20.09.2022. В России 33% компаний заявили о намерении поднять зарплаты сотрудникам до конца 2022 года. Об ...22.11.2019 Большинство российских работодателей не будут выплачивать новогодние премии сотрудникам
УрБК, Москва, 22.11.2019. Больше половины (51%) российских работодателей не намерены премировать своих сотрудников по ...28.03.2018 В Свердловской области лишь 17% работников ожидают роста зарплаты в 2018 году
Только 17% работников компаний Свердловской области ожидают роста заработной платы в 2018 году. Об этом сообщает ...28.03.2018 В Свердловской области лишь 17% работников ожидают роста зарплаты в 2018 году
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2018. Только 17% работников компаний Свердловской области ожидают роста заработной платы в ...03.12.2010 В Челябинской области бюджетники получат «тринадцатую» зарплату
УрБК, Челябинск, 03.10.2010. Губернатор Челябинской области Михаил Юревич принял решение направить дополнительные ...