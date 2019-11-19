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Почти 20% россиян сообщили о снижении своей зарплаты в 2019 году
19 ноябрь 2019 (15:57)
УрБК, Москва, 19.11.2019. Более половины (57%) опрошенных россиян сообщили, что размер их зарплаты в 2019 году не изменился. Об этом говорится в исследовании портала по трудоустройству «Работа.ру».
Четверть (25%) опрошенных отметили повышение своего заработка в текущем году, 18% работников заметили сокращение уровня оплаты труда.
Чаще всего повышение зарплаты отметили в сфере производства и промышленности (17% респондентов). Рост заработка в отрасли строительства и недвижимости обозначили 12% опрошенных, 10% респондентов получили повышение жалованья в сфере торговли, 7% — в области транспорта, столько же (7%) — в сфере образования, передает портал «Банки.ру».
Опрос проводился в ноябре среди 3,5 тыс. жителей всех регионов России.
Четверть (25%) опрошенных отметили повышение своего заработка в текущем году, 18% работников заметили сокращение уровня оплаты труда.
Чаще всего повышение зарплаты отметили в сфере производства и промышленности (17% респондентов). Рост заработка в отрасли строительства и недвижимости обозначили 12% опрошенных, 10% респондентов получили повышение жалованья в сфере торговли, 7% — в области транспорта, столько же (7%) — в сфере образования, передает портал «Банки.ру».
Опрос проводился в ноябре среди 3,5 тыс. жителей всех регионов России.
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