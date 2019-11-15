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Алексей Бубнов: Благоустройство набережной Исети продолжится в 2020 году
15 ноябрь 2019 (16:18)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. В 2019 году завершились работы по благоустройству набережной Исети от Малышева до Куйбышева. В ближайшие годы процесс продолжится на других участках реки. Об этом в интервью ИАА «УралБизнесКонсалтинг» сообщил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.
«В этом году мы закончили благоустройство набережной Исети от Малышева до Куйбышева. Может, не так быстро, как бы нам хотелось, зато в единении с природой. Единственная сложность связана с эксплуатацией: если на гранитную набережную можно отправить дворника с трактором, то здесь нужно думать над содержанием зеленых насаждений, клумб. Деревянную часть моста нужно будет чистить вручную. Думаю, справимся с этой задачей. Проект начинался в 2017 году, вызывал сомнения, но сейчас я вижу, как горожане отдыхают, и мне кажется, что получилось хорошо», — отметил Алексей Бубнов.
«Сейчас мы занимаемся проектированием набережной от улицы Куйбышева до входа в ЦПКиО со стороны улицы Щорса. Там мы будем даже не реконструировать, а менять пешеходный мост, проект которого тоже делаем. В следующем году начинаем работы по участку от Макаровского моста до улицы Папанина, от Челюскинцев и до реки Ольховки. У нас готовы проекты. Работы рассчитаны на два года», — сообщил заместитель главы Екатеринбурга.
«Мы проектируем участок и южнее Декабристов. Но пока ждем, когда будет осуществлена застройка «Клевер-парка», определится ситуация с участком земли на Большакова. Хотя у нас в планах к 300-летию Екатеринбурга к этой работе приступить и ее закончить», — рассказал Алексей Бубнов.
Подробности читайте в интервью Алексея Бубнова ИАА «УралБизнесКонсалтинг».
«В этом году мы закончили благоустройство набережной Исети от Малышева до Куйбышева. Может, не так быстро, как бы нам хотелось, зато в единении с природой. Единственная сложность связана с эксплуатацией: если на гранитную набережную можно отправить дворника с трактором, то здесь нужно думать над содержанием зеленых насаждений, клумб. Деревянную часть моста нужно будет чистить вручную. Думаю, справимся с этой задачей. Проект начинался в 2017 году, вызывал сомнения, но сейчас я вижу, как горожане отдыхают, и мне кажется, что получилось хорошо», — отметил Алексей Бубнов.
«Сейчас мы занимаемся проектированием набережной от улицы Куйбышева до входа в ЦПКиО со стороны улицы Щорса. Там мы будем даже не реконструировать, а менять пешеходный мост, проект которого тоже делаем. В следующем году начинаем работы по участку от Макаровского моста до улицы Папанина, от Челюскинцев и до реки Ольховки. У нас готовы проекты. Работы рассчитаны на два года», — сообщил заместитель главы Екатеринбурга.
«Мы проектируем участок и южнее Декабристов. Но пока ждем, когда будет осуществлена застройка «Клевер-парка», определится ситуация с участком земли на Большакова. Хотя у нас в планах к 300-летию Екатеринбурга к этой работе приступить и ее закончить», — рассказал Алексей Бубнов.
Подробности читайте в интервью Алексея Бубнова ИАА «УралБизнесКонсалтинг».
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