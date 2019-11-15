Алексей Бубнов: В следующем году мы жестко привяжем по времени этапы проведения работ по благоустройству в контрактах

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

— В целом на ремонт дорог Екатеринбурга в 2019 году было выделено 1,6 млрд руб. На эти средства мы отремонтировали 38 объектов, в том числе пять магистральных путепроводов. На них при проведении торгов у нас возникла экономия, в результате чего мы смогли успешно отремонтировать три незапланированных первоначально объекта, в том числе дорожное покрытие и швы на путепроводе на улице Советской.Все ремонты были проведены в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сроки завершения работ — 30 сентября — были выдержаны, все основные работы были завершены до этой даты.Конечно, были и определенные неудобства для горожан, в первую очередь связанные с перекрытиями в мае, июне, июле. Хочется принести за них извинения всем жителям города, но по-другому такой большой объем работ было просто не провести. К тому же мы были вынуждены прекращать работу на некоторых участках на время мероприятий, связанных с «Иннопромом», саммитом GMIS, приездом президента РФ.Зато в этом году мы обошлись без полного перекрытия улиц, ограничивали движение по отдельным полосам. И мост на Малышева, и Мариупольская развязка перед концерном «Калина», и сам путепровод перед «Калиной» были в безобразном состоянии, но и их сделали без перекрытий. Единственное исключение — улица Шефская, ее перекрывали полностью на несколько ночей. В результате к 1 сентября практически по всем объектам город поехал. Когда закончились каникулы и дети пошли в школу, никаких препятствий дорожному движению уже не было.— Параметры дорожных работ будут примерно те же — 1,6 млрд руб. Перечень улиц для ремонта уже известен. Будут отремонтированы улицы Светлореченская, Суходольская, Бебеля, Готвальда, Техническая, Машиностроителей, Сулимова, Армавирская, Завокзальная, Юлиуса Фучика, Академика Бардина, Белореченская. Продолжится ремонт Шефской, Советской. Знаковым для нас станет ремонт улицы 40-летия ВЛКСМ, дорожное полотно на которой находится в неудовлетворительном состоянии. В центре будем ремонтировать Луначарского от Малышева до Первомайской. При этом полного перекрытия улиц мы не планируем, будем делать их частями.Что касается перекрытий, в следующем году, скорее всего, будет точно такая же ситуация. Мы будем стараться минимизировать неудобства, но они неизбежно возникнут.— Мы стараемся формировать крупные географически связанные лоты на проведение работ, чтобы все ремонтные работы в одном квартале проводил один подрядчик. Фактически лоты разложены по микрорайонам: в этом году один подрядчик делал основные работы в Орджоникидзевском районе, другой — в Чкаловском, третий — в Кировском. Это позволяет синхронизировать все действия, в том числе перекрытия, осуществлять гибкое планирование.— Думаю, это заслуга, в том числе, глав районов, которые стали более ответственно подходить к этому вопросу. Кроме того, свою роль сыграло и приобретение новой уборочной техники к Чемпионату мира. Имеющаяся техника, а также вакуумные пылесосы, которые были вновь закуплены в прошлом году, позволяет тщательно убирать весь город: и тротуары, и дороги в летний период с использованием вакуумных пылесосов и поливомоечных машин.Это особенно видно осенью, когда погода не позволяет выводить пылесосы и поливомоечные машины на улицы. Тут же появляется грязь. К сожалению, методы уборки в холодный период определяют погодные условия: приходится прижимать грязь с дорог к бордюрам с помощью машин КДМ, оттуда ее убирает специальная техника. Эффективность такого метода куда ниже, чем у поливальных машин и пылесосов. Это сразу отражается на чистоте обуви горожан. Но пройдут теплые дни, грязь абсорбируется снегом, и мы ее вывезем.— Техника исправна, прошла своеобразные испытания первым снегопадом. В целом чистить город мы готовы. Напомню, что у нас в каждом районе есть муниципальное бюджетное учреждение ДЭУ, у этих семи учреждений на балансе находится 370 единиц дорожной уборочной техники.Что касается соблюдения технологии использования «Бионорда», то будет усиленный контроль за выполнением этих работ. Мы сейчас проводим серьезную разъяснительную работу с нашими дорожно-эксплуатационными управлениями, которые занимаются уборкой города. Напомню, как работает «Бионорд»: этот химреактив рассыпается (а на новой технике, которую мы в прошлом году приобрели для Железнодорожного района, а в этом внедрим еще в трех районах, — разбрызгивается в жидком виде) на снег и «топит» его. Как только «Бионорд» отработал, его нужно тут же сметать и вывозить. Иначе рыхлый снег мешает проезду машин. К сожалению, в прошедшие годы убирали его не сразу. Этой зимой будем жестко контролировать этот процесс. Надеюсь, станет получаться.Понятно, что город большой и единовременно все быстро убрать не получится: начинаем с магистральных улиц, где ходит основной общественный транспорт, и потом переходим к периферии. Первая задача у нас — безопасность, потом уже удобство.Ожидаются подвижки и по зимней очистке тротуаров, по которой в прошлом году были нарекания. За счет экономии средств на конкурсах по закупке уборочной техники мы смогли купить в каждое ДЭУ по 2-3 трактора для уборки тротуаров. В этом году на них будет чище.— Мы нашли и устранили причину этой рассогласованности. Дело в том, что раньше тротуары и дороги чистили разные организации. Теперь мы все эти обязанности сконцентрировали в ДЭУ. Уверен, что теперь координация усилится. То же самое касается и чистки платных парковок.Вообще контроль — одно из главных направлений нашей работы. Так, сейчас в одном из ДЭУ оборудовали машины специальными датчиками, и программа показывает выполнение сменного задания техникой. Она смотрит не только, где едет машина, но и какие механизмы работают и с какой скоростью. При нарушении задания машина помечается красным цветом, процент выполнения задания не учитывается.На выставке «Дорога» мы показали эту систему, в том числе, руководству страны. Такая система реализована в Калуге, и сейчас мы запускаем ее в опытную эксплуатацию. Думаю, когда наши работники поймут, что контроль будет стопроцентный, у них не будет другого выхода, кроме как работать хорошо.— В этом году мы закончили благоустройство набережной Исети от Малышева до Куйбышева. Может, не так быстро, как бы нам хотелось, зато в единении с природой. Единственная сложность связана с эксплуатацией: если на гранитную набережную можно отправить дворника с трактором, то здесь нужно думать над содержанием зеленых насаждений, клумб. Деревянную часть моста нужно будет чистить вручную. Думаю, справимся с этой задачей. Проект начинался в 2017 году, вызывал сомнения, но сейчас я вижу, как горожане отдыхают, и мне кажется, что получилось хорошо.Сейчас мы занимаемся проектированием набережной от улицы Куйбышева до входа в ЦПКиО со стороны улицы Щорса. Там мы будем даже не реконструировать, а менять пешеходный мост, проект которого тоже делаем.В следующем году начинаем работы по участку от Макаровского моста до улицы Папанина, от Челюскинцев и до реки Ольховки. У нас готовы проекты. Работы рассчитаны на два года.Мы проектируем участок и южнее Декабристов. Но пока ждем, когда будет осуществлена застройка «Клевер-парка», определится ситуация с участком земли на Большакова. Хотя в принципе у нас в планах к 300-летию Екатеринбурга к этой работе приступить и ее закончить.— В следующем году мы планируем продолжение работ по благоустройству парковых территорий в городских районах. В план ремонта попали сквер около КДЦ «Дружба» на Бардина в Ленинском районе, сквер по улице Латвийской в Компрессорном, сквер имени Тертеряна — от Белореченской до Ясной в Верх-Исетском районе, сквер по ул. Орджоникидзе, сквер по ул. Пехотинцев, 11, сквер Победы по Сыромолотова. Каждый район получит по одному реконструированному скверу.Обязательно закончим работы в Зеленой роще. К сожалению, в этом году завершить работы не удалось. Учитывая мнения горожан, мы провели целый ряд экспертиз, привлекли археологов для проведения раскопок. В результате работы перенесли на следующий год.— С укладкой гранитной плитки, конечно, вышли определенные накладки. Главная их причина, конечно, — резкое увеличение объема работ. В прошлые годы мы укладывали по 4 тыс. кв. м. в год, в этом запланировали 40 тыс. — в десять раз больше. Наши подрядные организации, как оказалось, не были готовы к такому объему. Поэтому наращивали компетенцию.Например, когда мы разыгрывали конкурс на укладку плитки на улице Малышева, в первый раз жалеющих не обнаружилось, во второй — оказалась всего одна организация. Очевидно, что проводить работы и потом обеспечивать ремонт по гарантии четыре года желающих не много.Тем не менее работы мы закончим, несмотря ни на что. Основание под плитку уложено на 100% площади, все остальные работы можно делать даже в мороз. В целом выполнено уже больше 90% от общего объема работ, осталась в основном подрезка, укладка фигурных кусков. Все это мы сделаем.Что касается выводов на будущее, то в следующем году мы жестко привяжем по времени этапы проведения работ в контрактах. Это поможет четче контролировать проведение работ. Изучаем опыт других муниципалитетов, ищем схемы более жесткого и детального контроля.— Да. В первую очередь в плане участок на ул. 8 Марта от Ленина до Малышева. Затем планируем отремонтировать тротуары по Луначарского от Малышева до Первомайской и улицу Пушкина — она в совершенно безобразном состоянии, плитка положена лет 20 назад, все гуляет, скользко, вода стоит.— Будем работать по въездным стелам. Сегодня все эти объекты фактически бесхозные. В планах реставрация стел к юбилею города. Юридическая работа уже началась.Из крупных проектов хочу отметить реконструкцию парка XXII Партсъезда за Дворцом молодежи. Сейчас заканчивают проектирование. Начаты работы по археологическому обследованию парка, работать будем методично, в контакте с общественностью.Потом, я надеюсь, приступим к работе по бульвару на улице Опалихинской. Но прежде чем говорить об этом объекте, хочу дождаться принятия бюджета. Хотя в целом львиная доля средств на благоустройство и ремонт — целевые федеральные программы, софинансирование города в них порядка 5%. Поэтому думаю, что по крупным объектам у нас никаких особых изменений не будет.— Задачей этого года было сформировать коллектив, подобрать кадры, выстроить рабочую схему взаимодействия. Считаю, что работа эта проведена. В Комитете по благоустройству руководство одно из самых компетентных. В подчинении у комитета находится муниципальное казенное учреждение Городское благоустройство, которое является заказчиком всех работ по благоустройству. Сейчас там новый руководитель и заместитель, оба — грамотные специалисты, не чиновники, а производственники, с хорошим образованием в отрасли и имеющие реальный опыт работы в дорожном строительстве и благоустройстве. Так что схема контроля есть, и она будет работать.В целом могу добавить: все ошибки видим. Я сам и все мои сотрудники — мы живем в Екатеринбурге. Ходим и ездим по улицам и тротуарам, поэтому все проблемы знаем не понаслышке. Критику воспринимаем, проблемы стараемся решать как можно быстрее. Но для того, чтобы на долгие годы стало хорошо, несколько месяцев нужно потерпеть определенный дискомфорт.