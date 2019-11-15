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Стал известен список улиц Екатеринбурга, которые будут ремонтировать в 2020 году





Также он рассказал, какие улицы будут отремонтированы в 2020 году.



«Будут отремонтированы улицы Светлореченская, Суходольская, Бебеля, Готвальда, Техническая, Машиностроителей, Сулимова, Армавирская, Завокзальная, Юлиуса Фучика, Академика Бардина, Белореченская. Продолжится ремонт Шефской, Советской. Знаковым для нас станет ремонт улицы 40-летия ВЛКСМ, дорожное полотно на которой находится в неудовлетворительном состоянии. В центре будем ремонтировать Луначарского от Малышева до Первомайской. При этом полного перекрытия улиц мы не планируем, будем делать их частями», — отметил Алексей Бубнов.



«Что касается перекрытий, в следующем году, скорее всего, будет точно такая же ситуация. Мы будем стараться минимизировать неудобства, но они неизбежно возникнут. Мы стараемся формировать крупные географически связанные лоты на проведение работ, чтобы все ремонтные работы в одном квартале проводил один подрядчик. Это позволяет синхронизировать все действия, в том числе перекрытия, осуществлять гибкое планирование», — подчеркнул заместитель главы Екатеринбурга.



Подробности читайте в УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов в интервью ИАА «УралБизнесКонсалтинг» озвучил параметры дорожного ремонта, запланированного на 2020 год. По его словам, на эти цели будет выделено 1,6 млрд руб. Это примерно соответствует суммам 2019 года.Также он рассказал, какие улицы будут отремонтированы в 2020 году.«Будут отремонтированы улицы Светлореченская, Суходольская, Бебеля, Готвальда, Техническая, Машиностроителей, Сулимова, Армавирская, Завокзальная, Юлиуса Фучика, Академика Бардина, Белореченская. Продолжится ремонт Шефской, Советской. Знаковым для нас станет ремонт улицы 40-летия ВЛКСМ, дорожное полотно на которой находится в неудовлетворительном состоянии. В центре будем ремонтировать Луначарского от Малышева до Первомайской. При этом полного перекрытия улиц мы не планируем, будем делать их частями», — отметил Алексей Бубнов.«Что касается перекрытий, в следующем году, скорее всего, будет точно такая же ситуация. Мы будем стараться минимизировать неудобства, но они неизбежно возникнут. Мы стараемся формировать крупные географически связанные лоты на проведение работ, чтобы все ремонтные работы в одном квартале проводил один подрядчик. Это позволяет синхронизировать все действия, в том числе перекрытия, осуществлять гибкое планирование», — подчеркнул заместитель главы Екатеринбурга.Подробности читайте в интервью Алексея Бубнова ИАА «УралБизнесКонсалтинг».

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:09</span><br /><strong>Стал известен список улиц Екатеринбурга, которые будут ремонтировать в 2020 году</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов в интервью ИАА «УралБизнесКонсалтинг» озвучил параметры дорожного ремонта, запланированного на 2020 год. По его словам, на эти цели будет выделено 1,6 млрд руб. Это примерно соответствует суммам 2019 года. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091353-stal-izvesten-spisok-ulic-ekaterinburga-kotorye-budut-remontirovat-v-2020-godu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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