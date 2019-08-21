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В Челябинске прокуратура начала проверку компании «Экотранс» по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса
21 август 2019 (15:25)
УрБК, Челябинск, 21.08.2019. Прокуратура Челябинской области организовала проверку в ООО ПКФ «Экотранс» по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса и «КамАЗа», в котором пострадали 13 человек, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнения предприятием действующего законодательства, в том числе регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения. Результаты проверки взяты прокурором области под личный контроль», — говорится в сообщении.
Напомним, автомобильная авария произошла 20 августа. Микроавтобус, пассажиры которого пострадали, следовал по маршруту Уфа — Нижневартовск. В результате ДТП семь человек были госпитализированы, позже один из них скончался в больнице.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнения предприятием действующего законодательства, в том числе регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения. Результаты проверки взяты прокурором области под личный контроль», — говорится в сообщении.
Напомним, автомобильная авария произошла 20 августа. Микроавтобус, пассажиры которого пострадали, следовал по маршруту Уфа — Нижневартовск. В результате ДТП семь человек были госпитализированы, позже один из них скончался в больнице.
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