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В Челябинске прокуратура начала проверку компании «Экотранс» по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса

21 август 2019 (15:25)

УрБК, Челябинск, 21.08.2019. Прокуратура Челябинской области организовала проверку в ООО ПКФ «Экотранс» по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса и «КамАЗа», в котором пострадали 13 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнения предприятием действующего законодательства, в том числе регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения. Результаты проверки взяты прокурором области под личный контроль», — говорится в сообщении.

Напомним, автомобильная авария произошла 20 августа. Микроавтобус, пассажиры которого пострадали, следовал по маршруту Уфа — Нижневартовск. В результате ДТП семь человек были госпитализированы, позже один из них скончался в больнице.

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