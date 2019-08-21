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В Челябинске прокуратура начала проверку компании «Экотранс» по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса





«В ходе проверки будет дана оценка исполнения предприятием действующего законодательства, в том числе регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения. Результаты проверки взяты прокурором области под личный контроль», — говорится в сообщении.



Напомним, автомобильная УрБК, Челябинск, 21.08.2019. Прокуратура Челябинской области организовала проверку в ООО ПКФ «Экотранс» по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса и «КамАЗа», в котором пострадали 13 человек, сообщает пресс-служба ведомства.«В ходе проверки будет дана оценка исполнения предприятием действующего законодательства, в том числе регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения. Результаты проверки взяты прокурором области под личный контроль», — говорится в сообщении.Напомним, автомобильная авария произошла 20 августа. Микроавтобус, пассажиры которого пострадали, следовал по маршруту Уфа — Нижневартовск. В результате ДТП семь человек были госпитализированы, позже один из них скончался в больнице.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:25</span><br /><strong>В Челябинске прокуратура начала проверку компании «Экотранс» по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 21.08.2019. Прокуратура Челябинской области организовала проверку в ООО ПКФ «Экотранс» по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса и «КамАЗа», в котором пострадали 13 человек, сообщает пресс-служба ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089322-v-chelyabinske-prokuratura-nachala-proverku-kompanii-ekotrans-po-faktu-dtp-s-uchastiem-passazhirskogo-mikroavtobusa.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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