Новости дня
В Челябинске семь человек госпитализированы в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и «КамАЗа»
20 август 2019 (09:53)
УрБК, Челябинск, 20.08.2019. В Челябинске сегодня ночью столкнулись пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту Уфа — Нижневартовск, и грузовой автомобиль «КамАЗ». В результате ДТП семь человек были госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«В микроавтобусе находилось 14 человек (в том числе один подросток 17 лет), в грузовом автомобиле — два взрослых человека. В результате происшествия погибших нет, на осмотр в лечебные учреждения города было направлено 13 человек. В результате ДТП госпитализировано 7 человек, в том числе один подросток», — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий ДТП было задействовано 52 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС 15 человек и 4 единицы техники.
«Основные усилия были направлены на первоочередное оказание помощи людям. Так, из грузового автомобиля «КамАЗ» пожарными был деблокирован пострадавший. Огнеборцы отключили аккумуляторные батареи у поврежденных автомобилей, а также устранили розлив топлива пенным стволом. Психологами ГУ МЧС России по Челябинской области и тремя отрядами федеральной противопожарной службы организована работа по оказанию психологической помощи пострадавшим. Сотрудниками полиции на месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия, администрацией Советского района организован пункт временного размещения (на данный момент в нем разместили четыре человека)», — отмечает пресс-служба.
«В микроавтобусе находилось 14 человек (в том числе один подросток 17 лет), в грузовом автомобиле — два взрослых человека. В результате происшествия погибших нет, на осмотр в лечебные учреждения города было направлено 13 человек. В результате ДТП госпитализировано 7 человек, в том числе один подросток», — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий ДТП было задействовано 52 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС 15 человек и 4 единицы техники.
«Основные усилия были направлены на первоочередное оказание помощи людям. Так, из грузового автомобиля «КамАЗ» пожарными был деблокирован пострадавший. Огнеборцы отключили аккумуляторные батареи у поврежденных автомобилей, а также устранили розлив топлива пенным стволом. Психологами ГУ МЧС России по Челябинской области и тремя отрядами федеральной противопожарной службы организована работа по оказанию психологической помощи пострадавшим. Сотрудниками полиции на месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия, администрацией Советского района организован пункт временного размещения (на данный момент в нем разместили четыре человека)», — отмечает пресс-служба.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Два человека погибли в результате пожара на Челябинском металлургическом комбинате
- Два человека погибли в результате пожара на Челябинском металлургическом комбинате
- На Сахалине сгорел автомобиль скорой помощи
- В Дагестане в ДТП погибли 9 человек
- В Брянской области в результате ДТП погибло 15 человек