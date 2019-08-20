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В Челябинске семь человек госпитализированы в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и «КамАЗа»

УрБК, Челябинск, 20.08.2019. В Челябинске сегодня ночью столкнулись пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту Уфа — Нижневартовск, и грузовой автомобиль «КамАЗ». В результате ДТП семь человек были госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



«В микроавтобусе находилось 14 человек (в том числе один подросток 17 лет), в грузовом автомобиле — два взрослых человека. В результате происшествия погибших нет, на осмотр в лечебные учреждения города было направлено 13 человек. В результате ДТП госпитализировано 7 человек, в том числе один подросток», — говорится в сообщении.



Для ликвидации последствий ДТП было задействовано 52 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС 15 человек и 4 единицы техники.



«Основные усилия были направлены на первоочередное оказание помощи людям. Так, из грузового автомобиля «КамАЗ» пожарными был деблокирован пострадавший. Огнеборцы отключили аккумуляторные батареи у поврежденных автомобилей, а также устранили розлив топлива пенным стволом. Психологами ГУ МЧС России по Челябинской области и тремя отрядами федеральной противопожарной службы организована работа по оказанию психологической помощи пострадавшим. Сотрудниками полиции на месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия, администрацией Советского района организован пункт временного размещения (на данный момент в нем разместили четыре человека)», — отмечает пресс-служба.

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