ММК и КАМАЗ обсудили перспективы сотрудничества

УрБК, Магнитогорск, 01.03.2023. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) прошло заседание ...11.06.2021 ММК продолжит поставлять металлопродукцию «КАМАЗу»
УрБК, Магнитогорск, 11.06.2021. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и генеральный директор ПАО ...26.09.2019 ММК развивает сотрудничество с ТМК
УрБК, Магнитогорск, 26.09.2019. В Волжском Волгоградской области на заседании координационного совета ПАО ...29.05.2019 В Магнитогорске представители ММК и «АвтоВАЗа» подвели итоги совместной работы в 2018-2019 годах
УрБК, Магнитогорск, 29.05.2019. В Магнитогорске состоялось заседание координационного совета ПАО «Магнитогорский ...06.04.2015 Гендиректор «КАМАЗа» спрогнозировал падение производства на предприятии в 2015 году на 10-20%
УрБК, Москва, 06.04.2015. Падение производства автомобилей «КАМАЗ» в 2015 году может составить 10-20%, сообщает ...