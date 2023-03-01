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Вчера, 17:23

ММК и КАМАЗ обсудили перспективы сотрудничества

УрБК, Магнитогорск, 10.02.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и КАМАЗ обсудили перспективы сотрудничества на заседании координационного совета в рамках визита делегации КАМАЗа в Магнитку. В ходе визита гости также посетили производственные площадки комбината, сообщает пресс-служба ММК.

ММК и КАМАЗ обсудили перспективы сотрудничества
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«Координационные советы ПАО «ММК» и Группы КАМАЗ направлены не только на согласование и обеспечение текущих потребностей компаний, но и на развитие и внедрение новых решений. Наше сотрудничество крепнет, мы поставляем свою продукцию не только на завод КАМАЗ в городе Набережные Челны, но и в другие компании Группы, такие как ПАО «НЕФАЗ», ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и другие», — отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

В ходе мероприятия руководители в лице председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова и генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина, а также коммерческие и технические специалисты подвели итоги взаимодействия за 2024 год и обсудили перспективы развития партнерства, в частности, вопросы освоения новых марок стали. На данный момент автогигант заменил значительную часть импортируемой продукции на сталь ММК, которая не уступает зарубежным аналогам.

Отметим, что подобные координационные советы между специалистами различных служб двух компаний проводятся с 2004 года. Всего было проведено 15 подобных встреч. На данный момент такая практика стала ежегодной. Благодаря этому ПАО «ММК» и ПАО «КАМАЗ» имеют возможность совместно совершенствовать технологии и разрабатывать новые продукты.
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