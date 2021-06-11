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ММК в 2022 году направил «КамАЗу» более 100 тыс. тонн металлопродукции

УрБК, Магнитогорск, 01.03.2023. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) прошло заседание координационного совета ПАО «ММК» и ПАО «КамАЗ». Представители технических и коммерческих служб организаций подвели итоги сотрудничества в 2022 году и обозначили на планы на будущее, сообщает управление информации и общественных связей предприятия.

Также на встрече обсуждались актуальные сферы взаимодействия, решение важных стратегических задач, перспективные направления работы. Со стороны «КамАЗа» в рабочих группах по вопросам качества, объемов и сроков поставок металлопродукции участвовала делегация более чем из 30 человек.

Добавим, что в 2022 году ММК направил автопредприятиям 628,8 тыс. т металлопродукции, среди которых более 100 тыс. получил «КамАЗ». Камское предприятие же намерено увеличить производство автомобилей до 50 тыс. Доля Магнитки в поставках листового проката заводу составляет примерно 57%. По словам заместителя генерального директора по закупкам «КамАЗа» Равиля Ибрагимова, ММК также поставляет лонжеронную сталь и металл для изготовления кабин грузовиков.

Импортозамещение стало одним из центральных вопросов на встрече специалистов ММК и «КамАЗа». В настоящее время автозавод успешно заменил часть импортной продукции, особенно высокопрочные стали, сталью Магнитки, полностью соответствующей всем предъявляемым требованиям.

«Раньше «КамАЗ» нередко использовал стали зарубежного производства. Сейчас их импорт в Россию закрыт, и мы активно занимаемся их замещением. За год мы освоили три новые марки стали, сейчас осваиваем еще одну, которая по многим показателям превосходит не только зарубежные, но и российские аналоги», — рассказал начальник управления внешнеэкономической деятельности и продаж предприятиям автомобильной промышленности ПАО «ММК» Никита Авдонин.

Главным итогом координационного совета стало подписание сторонами договора о намерениях, который фактически представляет собой план работ на 2023 год с конкретными сроками и ответственными лицами.

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