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ММК и АВТОВАЗ обсудили перспективы сотрудничества

УрБК, Магнитогорск, 23.06.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») и АО «АВТОВАЗ» обсудили перспективы сотрудничества в ходе заседания координационного совета в Магнитогорске. Стороны подвели итоги совместной работы и наметили перспективы дальнейшего взаимодействия, сообщает пресс-служба комбината.

ММК и АВТОВАЗ обсудили перспективы сотрудничества
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Встреча состоялась на площадке городского курорта «Притяжение», где был организован конференц-зал и секционные зоны для обсуждения актуальных технических и коммерческих вопросов. Представительную делегацию АО «АВТОВАЗ» возглавил директор по закупкам Игорь Принцев, магнитогорскую делегацию — директор по продажам ПАО «ММК» Иван Радюкевич. В работе координационного совета также приняли участие более 50 специалистов и руководителей компаний Группы ММК.

В процессе технического визита представители АВТОВАЗа посетили крупнейший инвестиционный объект ММК последнего десятилетия — коксовую батарею № 12, а также кислородно-конвертерный цех, листопрокатный цех № 11, где смогли ознакомиться с процессами производства кокса, выплавки стали, холоднокатаного проката и оцинкования металлопродукции.

В ходе работы координационного совета стороны наметили вопросы и темы к обсуждению, направленные на развитие компаний, повышение эффективности взаимодействия, освоение востребованных АВТОВАЗом продуктов, поиск и реализацию инжиниринговых решений.

Отметим, что это уже 26-я встреча представителей двух компаний в формате координационных советов, зарекомендовавших себя как наиболее эффективная практика взаимодействия ММК со своими ключевыми партнерами. Подобные мероприятия проводятся ежегодно на площадках обеих сторон. Предыдущий координационный совет ММК и АВТОВАЗа проходил в Тольятти.
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