С 14 октября СвЖД переводит пригородные поезда на зимнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. Зимний график движения на Свердловской железной дороге (СвЖД) вступает в силу с 11 ...22.09.2015 В Свердловской области сократят электрички по девяти направлениям
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2015. Свердловская железная дорога (СвЖД) из-за перехода на зимний график сократит число ...22.04.2014 В Свердловской области в мае из-за ремонтных работ меняется порядок следования пригородных поездов в направлении Екатеринбург — Дружинино
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2014. В Свердловской области в мае из-за ремонтных работ меняется порядок следования ...27.09.2012 СвЖД отменяет часть пригородных поездов
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2012. На Свердловской железной дороге в связи с переходом на зимнее расписание меняется ...31.10.2011 СвЖД заявила об отмене ряда пригородных электропоездов
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2011. В связи с переходом на зимнее расписание изменяется график движения пригородных ...