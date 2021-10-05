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С 14 октября СвЖД переводит пригородные поезда на зимнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. С 14 октября Свердловская железная дорога (СвЖД) переводит пригородные поезда на зимнее расписание. Изменения происходят из-за уменьшения пассажирского потока в осенне-зимний период, сообщает пресс-служба организации.

Так, с 14 октября будут отменены следующие маршруты: №6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский — Ревда; №6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский — Храмцовская; №6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский — Мурзинка; №6951/6952 Серов — Бокситы; №6802 Нижний Тагил — Невьянск; №6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский — Полевской; №6954/6953 Бокситы — Верхотурье. При этом для некоторых пригородных поездов с 14 октября отменят остановки, которые вводили на время лета.

Начиная с 28 октября будет отменен пригородный поезд №7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский — Михайловский Завод (в природный парк «Оленьи ручьи», последний рейс 27 октября). В ХМАО-Югре с 27 октября отменяются пригородные поезда №7496/№6097 Сургут — Нижневартовск — Сургут.
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