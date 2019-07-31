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Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочей на предприятии УГМК в Ревде

31 июль 2019 (09:03)

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочей ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ, входит в состав УГМК).

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области, 29 июля 2019 года в правоохранительные органы города Ревды поступило сообщение о том, что в помещении участка наполнения баллонов кислородно-компрессорного цеха промышленного предприятия в результате производственного инцидента погибла рабочая 1988 года рождения.

«Вторая пострадавшая, 1967 года рождения, была доставлена с термическими ожогами в больницу, где ей в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся допросы свидетелей и руководства предприятия, истребуется и анализируется интересующая следствие документация, выясняются точные источник и причина инцидента», — отмечают в пресс-службе.

Как сообщили представители СУМЗ, администрация предприятия оказывает полное содействие правоохранительным и надзорным органам в установлении обстоятельств произошедшей трагедии.

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