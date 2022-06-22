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ММК заменил две конструкции в кислородно-конвертерном цехе

УрБК, Магнитогорск, 06.12.2023. В отделении непрерывной разливки стали кислородно-конвертерного цеха Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в ноябре заменили две крупные конструкции, которые используются при эксплуатации мостовых кранов. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ММК.

ММК заменил две конструкции в кислородно-конвертерном цехе
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«Речь идет о многопролетных подкраново-подстропильных фермах (ППФ) с неразрезным нижним ездовым поясом. Они требуют к себе повышенного внимания, поскольку принимают на себя крановые нагрузки и нагрузки перекрытия кровли. Разрушение в процессе эксплуатации даже отдельного узла может вызвать прогрессирующее разрушение как самой ППФ, так и всего промышленного здания», — говорится в сообщении.

На ММК, где эксплуатируется немало подобных конструкций, уделяют самое серьезное внимание их безопасному использованию: постоянно проводится мониторинг ППФ, по результатам которого ежеквартально Магнитогорский Гипромез готовит отчеты о состоянии подкраново-подстропильных ферм и выдает рекомендации о необходимости их замены при наличии дефектов, усталостных трещин и других изъянов.

Ремонт и замена ППФ в условиях непрерывного производственного процесса является трудной задачей, требующей значительных капитальных и временных затрат. В ноябре текущего года в ККЦ ПАО «ММК» в период проведения капремонта первого конвертера была проведена замена двух ППФ. Они были изготовлены в цехе металлоконструкций входящего в Группу ММК ООО «Механоремонтный комплекс». Монтаж ППФ осуществили специалисты цеха ремонта металлургического оборудования № 9 ООО «Объединенная сервисная компания». Конструкции были установлены и смонтированы за 11 суток. Своевременная замена конструкций производственных зданий позволяет решить задачу по обеспечению безопасной эксплуатации и бесперебойной работы металлургических агрегатов.
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