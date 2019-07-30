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Прокуратура начала проверку по факту гибели сотрудницы предприятия УГМК в Ревде

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. В Ревде начата проверка по факту гибели сотрудницы ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ, входит в состав УГМК).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 29 июля 2019 года, около 16.20 по местному времени произошел хлопок кислородного баллона в кислородно-компрессорном цехе участка наполнения баллонов.



«В результате погибла молодая женщина 1988 года рождения. Предварительно погибшая работала на предприятии наполнителем баллонов-водителем погрузчика. Кроме того, пострадала женщина 1967 года рождения, которая с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.



По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате происшествия на предприятии произошел пожар.



«Огнем повреждено оборудование в отдельно стоящем здании вспомогательного отделения кислородно-компрессорного цеха. Площадь пожара составила 25 кв. м. В течение 13 минут пожарные справились с огнем. В тушении пожара были задействованы пять единиц пожарной техники и 14 человек личного состава. Причина происшествия устанавливается», — отмечают в пресс-службе.

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