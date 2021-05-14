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На заводе «ВИЗ-сталь» в Екатеринбурге погибла сотрудница

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. На заводе «ВИЗ-сталь» (входит в состав Группы НЛМК) в Екатеринбурге 23 декабря при исполнении рабочих обязанностей погибла сотрудница. По этому факту прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, трагедия произошла 23 декабря в 17.51. Женщина 1967 года рождения работала аппаратчиком установки опытного производства. Во время уборки в здании выпарной установки она упала с высоты 4,5 м.

«Будет установлено ответственное лицо, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности при осуществлении работ на территории завода. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — указано в сообщении надзорного ведомства.
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