На заводе «ВИЗ-сталь» в Екатеринбурге погибла сотрудница

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку по факту возгорания ...25.08.2017 Прокуратура начала проверку в связи с гибелью работника Екатеринбургского метрополитена
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с ...13.07.2017 На производственной площадке «Уралкварца» в Екатеринбурге погиб рабочий
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проводит проверку по факту ...24.06.2016 Начата проверка по факту смерти работника Каменск-Уральского металлургического завода
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2016. Начата проверка по факту происшествия на Каменск-Уральском металлургическом заводе, в ...14.01.2016 Прокуратура начала проверку по факту травмирования работника на заводе УГМК в Ревде
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2016. Прокуратура начала проверку по факту травмирования работника на ОАО «Среднеуральский ...