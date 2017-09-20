На Уральском электрохимкомбинате подтвердили гибель сотрудника из-за разгерметизации баллона с радиоактивным веществом

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в состав топливной компании ...20.09.2017 УЭХК поставил в Малайзию и Саранск партию стандартных образцов изотопного состава урана
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома ...22.12.2015 В «УЭХК» запущен третий блок газовых центрифуг девятого поколения
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2015. В АО «УЭХК» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск, ...27.05.2015 В I квартале 2015 года УЭХК направил на реализацию социальных программ около 50 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2015. В I квартале 2015 года Уральский электрохимический комбинат (предприятие Топливной ...19.08.2014 Экономический эффект от реализации рацпредложений в ОАО «УЭХК» в I полугодии 2014 года превысил 65 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2014. На Уральском электрохимическом комбинате (г. Новоуральск, входит в состав Топливной ...