На Уральском электрохимкомбинате подтвердили гибель сотрудника из-за разгерметизации баллона с радиоактивным веществом

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в состав топливной компании ...

На Уральском электрохимкомбинате произошла разгерметизация баллона с радиоактивным веществом

УЭХК поставил в Малайзию и Саранск партию стандартных образцов изотопного состава урана

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2015. В АО «УЭХК» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск, ...

В «УЭХК» запущен третий блок газовых центрифуг девятого поколения

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2015. В I квартале 2015 года Уральский электрохимический комбинат (предприятие Топливной ...

В I квартале 2015 года УЭХК направил на реализацию социальных программ около 50 млн рублей

Экономический эффект от реализации рацпредложений в ОАО «УЭХК» в I полугодии 2014 года превысил 65 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2014. На Уральском электрохимическом комбинате (г. Новоуральск, входит в состав Топливной ...