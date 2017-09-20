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На Уральском электрохимкомбинате подтвердили гибель сотрудника из-за разгерметизации баллона с радиоактивным веществом

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в состав топливной компании «ТВЭЛ» ГК «Росатом») подтвердили гибель сотрудника из-за разгерметизации баллона с радиоактивным веществом. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью предприятия.

«Погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения. Генеральный директор АО «УЭХК» Александр Дудин, весь коллектив комбината и Госкорпорации «Росатом» выражают искренние глубокие соболезнования родным и близким погибшего в связи с утратой. Вся необходимая помощь семье нашего товарища будет оказана в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Остальные работники, которые находились в производственном помещении цеха во время происшествия, отправлены на медицинское обследование в ЦМСЧ № 31 ФМБА России. Большинство из них уже вернулись домой, угрозы жизни и здоровью нет.

Уточним, что утром 14 июля на УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 кубометр. Представители комбината утверждают, что проблема локальная и ограничена производственной площадкой. Опасность для жителей Новоуральска и работников предприятия отсутствует.
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