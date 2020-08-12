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На Уральском электрохимкомбинате произошла разгерметизация баллона с радиоактивным веществом

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в состав топливной компании «ТВЭЛ» ГК «Росатом») в цехе № 53 произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 кубометр. Сотрудники цеха эвакуированы, один человек пострадал, говорится на странице предприятия во «ВКонтакте».

«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме (активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды). Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует», — говорится в сообщении.

Причины происшествия расследуются. Комбинат работает в штатном режиме.

Обедненный гексафторид урана — это побочный продукт переработки урана в обогащенный уран. Это вещество в 1,7 раза менее радиоактивно, чем гексафторид урана и природный уран.
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