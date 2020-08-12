На Уральском электрохимкомбинате произошла разгерметизация баллона с радиоактивным веществом

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2020. Предприятия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» — Центральный проектно-технологический ...18.12.2019 УЭХК показал склады с гексафторидом урана
Контейнеры полностью безопасны для людей и окружающей среды ...09.12.2019 В Новоуральске проанализировали вопрос безопасного обращения с гексафторидом урана
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. По инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом» при поддержке АО «УЭХК» ...28.10.2011 В 2012 году в Новоуральске начнет работу российско-казахстанский центр по обогащению урана
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2011. Российско-казахстанский центр по обогащению урана начнет работу в Новоуральске в 2012 ...20.02.2009 Иран может делать ядерную бомбу
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает, что Иран накопил достаточное количество для изготовления ...