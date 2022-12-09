ЕВРАЗ ЗСМК инвестирует 302 млн рублей в энергоэффективность кислородно-конвертерного цеха

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. ЕВРАЗ ЗСМК завоевал серебряную награду в номинации «ЭкоПредприятие» в рамках ...03.10.2022 ЕВРАЗ ЗСМК вложил 135 млн рублей в новую аспирационную установку для конвертерного цеха
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. ЕВРАЗ ЗСМК вложил 135 млн руб. в новое оборудование для миксерного отделения ...02.03.2021 ЕВРАЗ ЗСМК инвестирует 440 млн рублей в модернизацию рельсобалочного цеха
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. ЕВРАЗ ЗСМК инвестирует 440 млн руб. в модернизацию оборудования линий неразрушающего ...22.12.2020 ЗапСибТЭЦ снизит вредные выбросы в атмосферу на 10 тыс. тонн в год
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2020. ЕВРАЗ ЗСМК завершил масштабный экологический проект стоимостью 1,2 млрд руб. по ...13.04.2017 На ЕВРАЗ ЗСМК начали установку нового большегрузного конвертера
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2017. Во втором кислородно-конвертерном цехе Западно-Сибирского металлургического комбината ...