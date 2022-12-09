ЕВРАЗ ЗСМК инвестирует 302 млн рублей в энергоэффективность кислородно-конвертерного цеха

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2025. ЕВРАЗ ЗСМК устанавливает частотные преобразователи напряжения (ЧПН) на дымососы конвертеров кислородно-конвертерного цеха. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Проект реализуется в рамках стратегии ЕВРАЗа по внедрению передовых технологий, повышению энергоэффективности и снижению экологического воздействия на окружающую среду. Общий бюджет инвестпроекта составляет 302 млн руб.Каждый дымосос будет оснащен преобразователем, размещенным в отдельно стоящем блочно-модульном здании. Это позволит гибко регулировать производительность оборудования в зависимости от этапа технологического цикла, снижая расход электроэнергии в межплавочные простои и на отдельных операциях плавки. Ожидаемое снижение энергопотребления составит до 50%, что эквивалентно экономии более 20 млн кВт*ч в год.Проект реализуется с соблюдением всех требований по охране труда и промышленной безопасности, включая организацию безопасных маршрутов, установку систем противопожарной сигнализации и видеонаблюдения, а также обеспечение комфортного микроклимата в помещениях.«Установка частотных преобразователей — это шаг к современному, экологичному и эффективному производству. Мы не только оптимизируем затраты, но и существенно сокращаем выбросы парниковых газов: по итогам проекта выбросы CO2 снизятся на 9,4 тыс. т в год», — отметил старший менеджер проекта Павел Инжуватов.Ввод оборудования в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2025 года, завершение проекта — на март 2026 года. Ожидается, что новая система позволит получить значимый экономический и экологический эффект уже в первый год работы.