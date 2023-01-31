На ЕВРАЗ ЗСМК откроют научно-исследовательский центр для испытаний рельсов

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на остряковые железнодорожные рельсы типа ОР65 категории ...13.01.2021 ЕВРАЗ ЗСМК отправил около 76 тыс. тонн рельсов в Монголию
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. ЕВРАЗ ЗСМК в 2020 году отправил около 76 тыс. т рельсов в Монголию. Об этом сообщает ...03.12.2019 ЕВРАЗ ЗСМК отгрузил 5 тыс. тонн рельсов для железных дорог Бразилии
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Рельсобалочный цех ЕВРАЗ ЗСМК изготовил первые промышленные партии рельсов 600 и 136RE ...18.02.2019 ЕВРАЗ ЗСМК подтвердил право на проведение сертификационных испытаний рельсов
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Испытательный центр ЕВРАЗ ЗСМК подтвердил в Росаккредитации право проводить на ...05.12.2018 ЕВРАЗ вдвое увеличит производство 100-метровых рельсов и расширит продуктовую линейку
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК введена в эксплуатацию вторая линия рельсоотделки. ...