Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. На ЕВРАЗ ЗСМК откроют научно-исследовательский центр для испытаний рельсов. Компания уже выделила на реализацию первого этапа инвестпроекта свыше 150 млн руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Уже приобретено и запущено в работу современное оборудование, на котором будут проводить научные исследования и выполнять полный комплекс сертификационных испытаний рельсов. Раньше для этого приходилось прибегать к услугам сторонних организаций. Теперь ЕВРАЗ ЗСМК сможет делать это самостоятельно, благодаря чему сэкономит средства и сократит срок получения результатов с двух месяцев до двух недель.«Новое оборудование позволяет с высокой точностью прогнозировать стойкость рельсов к образованию дефектов в различных условиях эксплуатации. Специалисты комбината проводят научные исследования новых и опытных продуктов. Полученные данные помогают правильно разработать режимы закалки рельсов, подобрать нужный химсостав, оценивать технологию производства и разрабатывать рельсы с улучшенным комплексом свойств», — прокомментировал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.Второй этап инвестпроекта будет реализован с 2024 по 2026 год. Он включает в себя покупку дорогостоящего научного оборудования для проведения прецизионных (высокоточных) исследований, математического и физического моделирования. Это расширит возможности научно-исследовательского центра ЕВРАЗ ЗСМК до уровня специализированных лабораторий отраслевых НИИ.