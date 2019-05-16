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Академия единоборств РМК: обнуление репутации
16 май 2019 (13:49)
Продолжающееся противостояние вокруг строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы, несомненно, отразится на политической и экономической повестке города и области на ближайшие месяцы. Пока сложно сказать, к каким именно кадровым перестановкам и организационным выводам в структуре региональной «властной вертикали» приведут эти события. Также сложно прогнозировать, во что выльется намечающееся бойкотирование со стороны горожан различных проектов Игоря Алтушкина и Андрея Козицына.
Напомним, что бизнесмены и контролируемые ими корпорации не только производят медь и другие металлы, но и владеют целым рядом активов, работающих в потребительском сегменте. Уверенно можно предполагать, что все бизнесы УГМК и РМК уже в ближайшие дни, если не часы, будут выявлены и предложены к массовому бойкоту. Как скажется нынешний конфликт значительной части населения с УГМК и РМК на продаже молочной продукции «УГМК-Агро», производимой под брендом «Здорово!», овощах ЗАО «Тепличное», продажах квартир в жилом комплексе «Мельница», выручке ресторана «Корова» в башне Исеть, пока сложно даже прогнозировать.
Но уже сейчас очевидно, что некоторые проекты уральских олигархов гарантированно понесут серьезнейшие репутационные и, вполне вероятно, финансовые потери. В первую очередь это относится к одному из самых громких и, до последнего времени, удачных имиджевых проектов РМК и Игоря Алтушкина — Академии единоборств РМК.
Отметим, что тема поддержки боевых искусств стала одной из центральных в имиджевой кампании РМК в 2017 и 2018 годах. На первом этапе, когда дочерняя компания холдинга «РМК Боксинг Промоушен» организовывала в Екатеринбурге и Челябинске поединки боксеров и бойцов ММА (смешанные боевые искусства от английского Mixed Martial Arts — прим. ред.), затея выглядела достаточно сомнительной. В Екатеринбурге, особенно среди городской элиты, отсутствовал интерес к подобного рода «кровавым зрелищам». Несмотря на то, что бои проводились по лекалам международного промоушна, сопровождались весьма солидным информационным «подогревом», и компании удавалось регулярно привозить действительно заметных спортсменов мирового класса, первые бои часто проходили в полупустых залах, а билеты на матчи раздавались бесплатно.
О причинах отсутствия успеха первого этапа «кровавого пиара» УрБК писал больше года назад. Тогда, анализируя причины, по которым бои, проводимые под эгидой РМК, не стали местом встреч екатеринбургской элиты, мы указывали, что наше общество не воспринимает бокс и тем более — ММА как «высокое шоу» и светское мероприятие. Особенности менталитета заставляют относиться к нему в лучшем случае как к спорту, в худшем — как к драке, действу, вызывающему «низкое» любопытство, которое не принято выставлять напоказ. В этом смысле подобного рода бои оказываются в нише, сходной со стриптизом — другим шоу, основанном на «низких» инстинктах. Господствующие стереотипы поведения не позволяют воспринимать это мероприятие как повод для «выхода в свет», достойный представителя элиты. На то, чтобы эти стереотипы изменились, могут уйти десятилетия.
Очевидно, РМК сделала выводы из первого, не самого удачного, этапа своей пиар-стратегии и учла допущенные ошибки. Вторым, куда более заметным и позитивным этапом продвижения стало создание Академии единоборств РМК. Строительство большого многофункционального спортивного комплекса, открытого для всех желающих (хотя и не бесплатно), а также формирование собственной спортивной школы сразу по нескольким направлениям боевых искусств, сбор качественной команды спортсменов было воспринято обществом куда более позитивно. Агрессивное продвижение всеми доступными средствами (вплоть до рекламы перед сеансами в кинотеатрах) также принесло свои плоды. РМК и Игорь Алтушкин действительно начали восприниматься в массовом сознании не только как авторы Томинского ГОКа и перемещающегося по центру Екатеринбурга проекта храма Святой Екатерины, но и как спортивные благотворители, делающие для Екатеринбурга полезные вещи.
Но все позитивные наработки были разом перечеркнуты 13 мая, когда бойцы Академии во главе с лицом проекта Иваном Штырковым вышли в сквер у Театра драмы и приняли участие в противостоянии с протестующими жителями города. Причем противостояние весьма жесткое: дело дошло до потасовок и применения газовых баллончиков.
Впоследствии обнаружилось, что те же молодые люди спортивного телосложения ранее участвовали и в других акциях силового подавления протестующих горожан. Об этом, в частности, рассказали жители дома по адресу Амундсена, 135, ведущие затяжной конфликт с корпорацией «Атомстройкомплекс» за парк и часть детской площадки.
Можно констатировать, что это событие разом изменило имидж Академии единоборств РМК. Если раньше оно воспринималось большинством как благотворительный проект, направленный на развитие спорта и воспитание молодежи, то теперь однозначно воспринимается как «школа православных боевиков» и «личная армия Алтушкина».
Крайне негативно эта ситуация сказалась и на имидже проекта в профессиональном сообществе. Ведущие спортивные издания страны вышли с заголовками типа «Бойцы Академии единоборств РМК участвовали в разгоне мирной демонстрации в Екатеринбурге». Лидеры мнений в сообществе ММА уже выступили с заявлениями о недопустимости применения силы и навыков профессиональных единоборцев за пределами ринга, особенно — при борьбе с представителями гражданского общества.
Пока сложно сказать, как эта ситуация повлияет на имидж проекта в целом, особенно — за рубежом. Говорить об остракизме проекта и стигматизации участвующих в нем бойцов рано. Но если информация будет активно муссироваться в мировом спортивном информационном сообществе (о протестных акциях в Екатеринбурге написали BBC и The New York Times), исключать этого нельзя. В таком случае участие в проектах «РМК Боксинг Промоушен» станет своеобразным «табу» для представителей школ единоборств европейских государств. Вполне вероятно, что вход на серьезные соревнования будет закрыт и для бойцов, выступающих под брендом РМК.
Очевидно, что определенный перелом в восприятии происходит и среди молодых спортсменов. Теперь каждый ученик Академии должен понимать, что участие в этом проекте означает для него не только необходимость выходить на ринг в корпоративных цветах. Ведь теперь он знает, что в определенный момент к нему могут подойти старшие товарищи и попросить «разобраться» с неугодными, в том числе — и под камеры в самом центре города. Далеко не все спортсмены к этому готовы.
Таким образом, можно уже сегодня констатировать, что проект, на который было потрачено три года и несколько миллиардов рублей, в течение одного дня полностью обесценился. Имиджевые потери Академии единоборств РМК пока трудно оценить. Но, вполне вероятно, уже в ближайшие месяцы может оказаться, что направление, бывшее главной имиджевой удачей РМК, превратится в такой же токсичный с репутационной точки зрения актив, как и Томинский ГОК.
Ели РМК примет решение сохранить актив (а вероятность этого высока), то восстановление репутации Академии единоборств РМК может занять годы и потребует сумм, сопоставимых с теми, что уже были затрачены на проект. Фактически работу придется начинать с нуля.
Напомним, что бизнесмены и контролируемые ими корпорации не только производят медь и другие металлы, но и владеют целым рядом активов, работающих в потребительском сегменте. Уверенно можно предполагать, что все бизнесы УГМК и РМК уже в ближайшие дни, если не часы, будут выявлены и предложены к массовому бойкоту. Как скажется нынешний конфликт значительной части населения с УГМК и РМК на продаже молочной продукции «УГМК-Агро», производимой под брендом «Здорово!», овощах ЗАО «Тепличное», продажах квартир в жилом комплексе «Мельница», выручке ресторана «Корова» в башне Исеть, пока сложно даже прогнозировать.
Но уже сейчас очевидно, что некоторые проекты уральских олигархов гарантированно понесут серьезнейшие репутационные и, вполне вероятно, финансовые потери. В первую очередь это относится к одному из самых громких и, до последнего времени, удачных имиджевых проектов РМК и Игоря Алтушкина — Академии единоборств РМК.
Отметим, что тема поддержки боевых искусств стала одной из центральных в имиджевой кампании РМК в 2017 и 2018 годах. На первом этапе, когда дочерняя компания холдинга «РМК Боксинг Промоушен» организовывала в Екатеринбурге и Челябинске поединки боксеров и бойцов ММА (смешанные боевые искусства от английского Mixed Martial Arts — прим. ред.), затея выглядела достаточно сомнительной. В Екатеринбурге, особенно среди городской элиты, отсутствовал интерес к подобного рода «кровавым зрелищам». Несмотря на то, что бои проводились по лекалам международного промоушна, сопровождались весьма солидным информационным «подогревом», и компании удавалось регулярно привозить действительно заметных спортсменов мирового класса, первые бои часто проходили в полупустых залах, а билеты на матчи раздавались бесплатно.
О причинах отсутствия успеха первого этапа «кровавого пиара» УрБК писал больше года назад. Тогда, анализируя причины, по которым бои, проводимые под эгидой РМК, не стали местом встреч екатеринбургской элиты, мы указывали, что наше общество не воспринимает бокс и тем более — ММА как «высокое шоу» и светское мероприятие. Особенности менталитета заставляют относиться к нему в лучшем случае как к спорту, в худшем — как к драке, действу, вызывающему «низкое» любопытство, которое не принято выставлять напоказ. В этом смысле подобного рода бои оказываются в нише, сходной со стриптизом — другим шоу, основанном на «низких» инстинктах. Господствующие стереотипы поведения не позволяют воспринимать это мероприятие как повод для «выхода в свет», достойный представителя элиты. На то, чтобы эти стереотипы изменились, могут уйти десятилетия.
Очевидно, РМК сделала выводы из первого, не самого удачного, этапа своей пиар-стратегии и учла допущенные ошибки. Вторым, куда более заметным и позитивным этапом продвижения стало создание Академии единоборств РМК. Строительство большого многофункционального спортивного комплекса, открытого для всех желающих (хотя и не бесплатно), а также формирование собственной спортивной школы сразу по нескольким направлениям боевых искусств, сбор качественной команды спортсменов было воспринято обществом куда более позитивно. Агрессивное продвижение всеми доступными средствами (вплоть до рекламы перед сеансами в кинотеатрах) также принесло свои плоды. РМК и Игорь Алтушкин действительно начали восприниматься в массовом сознании не только как авторы Томинского ГОКа и перемещающегося по центру Екатеринбурга проекта храма Святой Екатерины, но и как спортивные благотворители, делающие для Екатеринбурга полезные вещи.
Но все позитивные наработки были разом перечеркнуты 13 мая, когда бойцы Академии во главе с лицом проекта Иваном Штырковым вышли в сквер у Театра драмы и приняли участие в противостоянии с протестующими жителями города. Причем противостояние весьма жесткое: дело дошло до потасовок и применения газовых баллончиков.
Впоследствии обнаружилось, что те же молодые люди спортивного телосложения ранее участвовали и в других акциях силового подавления протестующих горожан. Об этом, в частности, рассказали жители дома по адресу Амундсена, 135, ведущие затяжной конфликт с корпорацией «Атомстройкомплекс» за парк и часть детской площадки.
Можно констатировать, что это событие разом изменило имидж Академии единоборств РМК. Если раньше оно воспринималось большинством как благотворительный проект, направленный на развитие спорта и воспитание молодежи, то теперь однозначно воспринимается как «школа православных боевиков» и «личная армия Алтушкина».
Крайне негативно эта ситуация сказалась и на имидже проекта в профессиональном сообществе. Ведущие спортивные издания страны вышли с заголовками типа «Бойцы Академии единоборств РМК участвовали в разгоне мирной демонстрации в Екатеринбурге». Лидеры мнений в сообществе ММА уже выступили с заявлениями о недопустимости применения силы и навыков профессиональных единоборцев за пределами ринга, особенно — при борьбе с представителями гражданского общества.
Пока сложно сказать, как эта ситуация повлияет на имидж проекта в целом, особенно — за рубежом. Говорить об остракизме проекта и стигматизации участвующих в нем бойцов рано. Но если информация будет активно муссироваться в мировом спортивном информационном сообществе (о протестных акциях в Екатеринбурге написали BBC и The New York Times), исключать этого нельзя. В таком случае участие в проектах «РМК Боксинг Промоушен» станет своеобразным «табу» для представителей школ единоборств европейских государств. Вполне вероятно, что вход на серьезные соревнования будет закрыт и для бойцов, выступающих под брендом РМК.
Очевидно, что определенный перелом в восприятии происходит и среди молодых спортсменов. Теперь каждый ученик Академии должен понимать, что участие в этом проекте означает для него не только необходимость выходить на ринг в корпоративных цветах. Ведь теперь он знает, что в определенный момент к нему могут подойти старшие товарищи и попросить «разобраться» с неугодными, в том числе — и под камеры в самом центре города. Далеко не все спортсмены к этому готовы.
Таким образом, можно уже сегодня констатировать, что проект, на который было потрачено три года и несколько миллиардов рублей, в течение одного дня полностью обесценился. Имиджевые потери Академии единоборств РМК пока трудно оценить. Но, вполне вероятно, уже в ближайшие месяцы может оказаться, что направление, бывшее главной имиджевой удачей РМК, превратится в такой же токсичный с репутационной точки зрения актив, как и Томинский ГОК.
Ели РМК примет решение сохранить актив (а вероятность этого высока), то восстановление репутации Академии единоборств РМК может занять годы и потребует сумм, сопоставимых с теми, что уже были затрачены на проект. Фактически работу придется начинать с нуля.
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