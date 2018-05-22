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ГОК под благими намерениями
22 май 2018 (16:44)
В Челябинской области набирает обороты новое противостояние между жителями региона и Русской медной компанией. На днях в поселке Томинский и Коркино состоялись общественные обсуждения проекта рекультивации Коркинского разреза. Основой предложенного плана является строительство Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК), из-за которого на протяжении нескольких лет в регионе не стихают конфликты.
Коркинский разрез, считающийся на сегодняшний день одним из крупнейших в мире, является экологической болевой точкой Челябинской области. Диаметр объекта составляет 3,5 км, глубина — 500 м. Для строений в Коркино разрез представляет опасность. По этой причине прошедшие 18 мая 2018 года слушания вызвали ажиотаж — выделенные площадки не вместили всех желающих. В общей сложности в этих двух мероприятиях приняли участие несколько сотен человек. Среди них были и местные жители, и профильные специалисты, в том числе действительный член Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, бывший главный технолог шахты «Коркинская» Эдуард Мильман.
В пресс-службе РМК отчитались только о факте проведения обсуждения. Сам процесс слушаний и его итоги в компании уточнять не стали. Как следует из предложения Русской медной компании, рекультивацию разреза будут проводить с помощью Томинского ГОКа.
«На Томинском ГОКе будет построен специальный цех сгущения для производства обезвоженного закладочного материала из хвостов обогатительной фабрики комбината. Эксперты поясняют, что закладочный материал будет представлять собой инертную породу, пригодную для безопасного заполнения отработанной выработки Коркинского угольного разреза», — говорится в заявлении РМК.
Закладочный материал с комбината будут доставлять в Коркино по трубопроводу. Весь процесс по доставке и закладке материала, переработанного из хвостов ГОКа, займет более 20 лет.
Использование отработанного материала Томинского ГОКа при рекультивации разреза вызвало больше всего нареканий к проекту со стороны местных жителей. Напомним, что местные жители несколько лет выступают против строительства комбината, поскольку РМК планирует разместить отдельно хвостохранилище. Как утверждают общественники и экологи, появление резервуара с жидкими токсичными отходами производства неминуемо ухудшит качество подземных вод, что приведет к экологической катастрофе.
Вторым предметом спора является класс опасности отходов. В Русской медной компании заявляют, что хвосты относятся к пятому классу, то есть степень воздействия этих веществ на окружающую среду должна быть низкая. Противники ГОКа, в свою очередь, считают, что компания занижает класс опасности.
«Достаточно элементарных знаний средней школы по химии, чтобы понять, что закладочный материал из хвостов обогащения руд Томинского месторождения содержит высокотоксичные вещества 1 и 2 класса опасности: мышьяк, свинец, кадмий, ртуть, стронций и другие. Это — не «инертный материал», как говорит представитель РМК», — отмечает независимый эксперт и бывший главный инженер института «Челябгипромез» Светлана Князева.
Логично, что план по транспортировке хвостов по трубопроводу вызвал обеспокоенность у местных жителей, которые собрались на слушаниях. Кроме того, большая часть этой трассы, по замыслу авторов проекта, проходит над землей. Соответственно, последствия в случае прорыва трубопровода спрогнозировать достаточно сложно. В РМК заверили, что поток закладочного материала в случае аварии будет остановлен в оперативные сроки.
Впрочем, ни один довод со стороны представителей Русской медной компании не убедил местных жителей в целесообразности такого способа рекультивации Коркинского разреза. В первую очередь об этом заявил бывший главный технолог шахты «Коркинская» Эдуард Мильман. Он указал, что складирование хвостов из Томинского ГОКа не спасет экологическую ситуацию, а, наоборот, может ее ухудшить.
В итоге и местные жители, и такие специалисты как С. Князева и Э. Мильман к концу публичных обсуждений пришли к выводу, что у РМК нет планов по качественной рекультивации Коркинского разреза (хотя и существуют альтернативы). Под благими намерениями компании, как полагают участники мероприятий в Коркино и Томинском, скрывается очередная попытка лоббировать строительство ГОКа. Однако вместо этого Русская медная компания получила еще один очаг напряженности.
По итогам публичных обсуждений проект ликвидации Коркинского разреза отправят на государственную экологическую экспертизу.
Фотография с сайта Томинского ГОКа
Коркинский разрез, считающийся на сегодняшний день одним из крупнейших в мире, является экологической болевой точкой Челябинской области. Диаметр объекта составляет 3,5 км, глубина — 500 м. Для строений в Коркино разрез представляет опасность. По этой причине прошедшие 18 мая 2018 года слушания вызвали ажиотаж — выделенные площадки не вместили всех желающих. В общей сложности в этих двух мероприятиях приняли участие несколько сотен человек. Среди них были и местные жители, и профильные специалисты, в том числе действительный член Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, бывший главный технолог шахты «Коркинская» Эдуард Мильман.
В пресс-службе РМК отчитались только о факте проведения обсуждения. Сам процесс слушаний и его итоги в компании уточнять не стали. Как следует из предложения Русской медной компании, рекультивацию разреза будут проводить с помощью Томинского ГОКа.
«На Томинском ГОКе будет построен специальный цех сгущения для производства обезвоженного закладочного материала из хвостов обогатительной фабрики комбината. Эксперты поясняют, что закладочный материал будет представлять собой инертную породу, пригодную для безопасного заполнения отработанной выработки Коркинского угольного разреза», — говорится в заявлении РМК.
Закладочный материал с комбината будут доставлять в Коркино по трубопроводу. Весь процесс по доставке и закладке материала, переработанного из хвостов ГОКа, займет более 20 лет.
Использование отработанного материала Томинского ГОКа при рекультивации разреза вызвало больше всего нареканий к проекту со стороны местных жителей. Напомним, что местные жители несколько лет выступают против строительства комбината, поскольку РМК планирует разместить отдельно хвостохранилище. Как утверждают общественники и экологи, появление резервуара с жидкими токсичными отходами производства неминуемо ухудшит качество подземных вод, что приведет к экологической катастрофе.
Вторым предметом спора является класс опасности отходов. В Русской медной компании заявляют, что хвосты относятся к пятому классу, то есть степень воздействия этих веществ на окружающую среду должна быть низкая. Противники ГОКа, в свою очередь, считают, что компания занижает класс опасности.
«Достаточно элементарных знаний средней школы по химии, чтобы понять, что закладочный материал из хвостов обогащения руд Томинского месторождения содержит высокотоксичные вещества 1 и 2 класса опасности: мышьяк, свинец, кадмий, ртуть, стронций и другие. Это — не «инертный материал», как говорит представитель РМК», — отмечает независимый эксперт и бывший главный инженер института «Челябгипромез» Светлана Князева.
Логично, что план по транспортировке хвостов по трубопроводу вызвал обеспокоенность у местных жителей, которые собрались на слушаниях. Кроме того, большая часть этой трассы, по замыслу авторов проекта, проходит над землей. Соответственно, последствия в случае прорыва трубопровода спрогнозировать достаточно сложно. В РМК заверили, что поток закладочного материала в случае аварии будет остановлен в оперативные сроки.
Впрочем, ни один довод со стороны представителей Русской медной компании не убедил местных жителей в целесообразности такого способа рекультивации Коркинского разреза. В первую очередь об этом заявил бывший главный технолог шахты «Коркинская» Эдуард Мильман. Он указал, что складирование хвостов из Томинского ГОКа не спасет экологическую ситуацию, а, наоборот, может ее ухудшить.
В итоге и местные жители, и такие специалисты как С. Князева и Э. Мильман к концу публичных обсуждений пришли к выводу, что у РМК нет планов по качественной рекультивации Коркинского разреза (хотя и существуют альтернативы). Под благими намерениями компании, как полагают участники мероприятий в Коркино и Томинском, скрывается очередная попытка лоббировать строительство ГОКа. Однако вместо этого Русская медная компания получила еще один очаг напряженности.
По итогам публичных обсуждений проект ликвидации Коркинского разреза отправят на государственную экологическую экспертизу.
Фотография с сайта Томинского ГОКа
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