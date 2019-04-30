ЖК «WOODS»: квартиры с конфликтом

Фотография предоставлена жителями дома по адресу ул. Амундсена, 135

Фотография предоставлена жителями дома по адресу ул. Амундсена, 135

Фотография предоставлена жителями дома по адресу ул. Амундсена, 135

Фотография предоставлена жителями дома по адресу ул. Амундсена, 135

В Екатеринбурге накаляется противостояние жителей района УНЦ и строительного холдинга «Атомстройкомплекс» (АСК). Борьба за детскую площадку и право пользоваться парком уже дошла до стадии рукоприкладства и поджогов. Пострадавшими в этой ситуации могут оказаться и жители нового ЖК, строящегося на спорной территории.Центром противостояния становится жилой комплекс «WOODS», расположенный в районе улиц Амундсена — Разливная. Согласно рекламной кампании, главное преимущество возводимых домов — расположенный рядом парк. Землю для строительства жилого комплекса «Атомстройкомплекс» получил от министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). При планировании строительства застройщик пообещал жителям района свободный доступ на территорию обустроенного, безопасного для прогулок и отдыха парка, о чем свидетельствуют листовки, распространенные в 2012 году.Однако за последние годы позиция застройщика поменялась. При продаже квартир в жилом комплексе «WOODS» «Атомстройкомплекс» обещал потенциальным покупателям, что парк будет превращен в придомовую территорию. В подтверждение рекламных обещаний компания отгородила парк забором. При этом она не просто лишила жителей соседних домов,стоящих тут с 80-х годов прошлого века, доступа на озелененную территорию, но еще и захватила половину детской площадки жилого дома по ул. Амундсена, 135. Забор прошел прямо через песочницы и качели. Значительная часть площадки была просто уничтожена.Жители микрорайона УНЦ подобной ситуацией были возмущены, между жильцами дома 135 и строителями возник закономерный конфликт, вылившийся в целую серию столкновений. Жители дома мешали ставить забор, запретили проезд строительной техники через территорию дома.Появились первые жертвы: двоих жителей дома, пытавшихся помешать возведению забора, избили строители. Пострадавшие зафиксировали побои в травмпунктеи написали заявления в полицию. «Атомстройкомплекс» написал заявление о порче жителями дома имущества компании. Через некоторое время на площадке сгорела строительная будка. Застройщик написал заявление о подозрении в поджоге на пострадавших ранее в драке жильцов. Далее «Атомстройкомплекс» решил действовать жестче: силовое прикрытие установки забора было поручено людям с атлетическим телосложением и, как уверяют жители дома, профессиональным боксерам.Сейчас забор разделяет детскую площадку пополам, вход в парк для жителей УНЦ закрыт. Но они продолжают борьбу за свои права: доказывают, что вся площадка является их придомовой территорией, оспаривают проведенное МУГИСО межевание, отстаивают свои права на парк.Одновременно ведется и переписка с различными ведомствами. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков в официальном ответе сообщил: он считает, что при подготовке проекта межевания территории были нарушены требования части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ. Но в связи с тем, что земля находится под обременением по закону об участии в долевом строительстве, «решение об изменении его границ может быть принято исключительно в судебном порядке». М. Волков рекомендовал жителям УНЦ обратиться в правоохранительные органы.После обращения жителей дома 135 к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому на земельный участок выехала специальная комиссия, которая, по их словам, пришла к выводу о том, что необходимо найти возможность отодвинуть забор, а также оставить парк городу.27 апреля жители района УНЦ провели митинг, к ним на встречу для переговоров вышли представители «Атомстройкомплекса». Главные требования жителей — передвинуть забор вплотную к лесу, обеспечить им доступ в парк, восстановить разрушенную техникой дорогу, благоустроить территорию примыкающих к стройке домов.Согласно данным из неофициальных источников, представители застройщика согласились выполнить ряд требований жильцов. Насколько эта информация соответствует действительности, пока говорить сложно. УрБК направило АСК официальный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть эти данные, но из полученного ответа понять это невозможно.«Все заявленные конкурентные характеристики проекта компания «Атомстройкомплекс» планирует реализовать в полном объеме. Вопросы, связанные с дальнейшей эксплуатацией жилья коммерческой инфраструктуры придомовой территории, благоустроенных детских и спортивных площадок, а также территории, примыкающей к лесному массиву в границах земельного участка, в соответствии с действующим законодательством и регламентами, определяющими порядок эксплуатации общедомового имущества, будут являться компетенцией управляющей компании, выбранной жителями этих домов», — сообщается в ответе АСК.Войдет ли спорная площадка в «придомовую территорию», и как будет организован режим посещения парка жителями УНЦ из этого ответа решительно непонятно. Равно как и то, что именно понимается под «заявленными конкурентными характеристиками».В то же время у конфликта застройщика и жителей УНЦ есть и третья сторона. Это клиенты АСК, купившие квартиры в жилом комплексе «WOODS». И если застройщик, возможно, и готов к компромиссу, то они, очевидно, нет. Ведь в рекламных проспектах им обещали, что парк будет закрытой территорией, а на месте захваченной половины детской площадки чужого дома уже запланированы рекреационные сооружения.В своих комментариях в социальных сетях покупатели квартир в «WOODS» используют самую агрессивную полемику и готовность отстаивать «свои права» на «эксклюзивный парк».«Благоустройство парка будет осуществляться за наш счёт, стоимость благоустройства заложена в стоимость жилья, купив квартиру, мы уже оплатили это благоустройство! Скажите, почему за наш счёт благоустройством должны пользоваться другие люди? Аренду земельного участка всю жизнь будут оплачивать собственники жилья! Концепт ЖК — это дома в парке и закрытая территория, никакого доступа левых людей по электронным ключам! Все ваши предложения нас не устраивают, мы готовы обращаться в прокуратуру на предмет проверки законности действий всех участников этого митинга и готовить исковое заявление в суд в случае нарушения наших прав. Про «Атомстройкомплекс» не забудем упомянуть, ввели и продолжают вводить людей в заблуждение о комплексе ЖК «WOODS» с целью извлечения максимальной прибыли», — пишет один из владельцев квадратных метров в ЖК.Впрочем, эксперты полагают, что в данном случае жители жилого комплекса могут оказаться заложниками рекламных обещаний застройщика. С высокой степенью вероятности можно предположить, что в их договорах долевого строительства или приобретения жилья не сказано о парковой территории и том, как она будет использована. А ссылаться в суде на рекламные буклеты АСК будет затруднительно — они правоустанавливающими документами не являются.И если застройщик придет к соглашению с жителями УНЦ и под давлением общественности или властных структур решит передвинуть забор и открыть парк для всех желающих, жителям ЖК «WOODS» будет практически невозможно оспорить это решение.Но как бы ни сложилась дальнейшая ситуация, уже сейчас ясно, что купив квартиры в новом районе, инвесторы одновременно приобретают и участие в затяжном конфликте с местными жителями. Жители УНЦ сообщили корреспондентам УрБК о своем намерении обратиться в суд. В таком случае разбирательства грозят затянуться на годы. По всей видимости, это только начало конфликта. Неразбериха с земельными участками, споры по межеванию, суды за право собственности на площадку и конфликты вокруг доступа в парк — все это идет в комплекте к квартире в ЖК «WOODS».Впрочем, это не мешает «Атомстройкомплексу» продолжать продажу квартир в новостройках «с собственным парком».УрБК будет следить за развитием событий.