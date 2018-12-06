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В бюро Zaha Hadid Architects знали, что жилой дом не расселен, когда проектировали новый зал Свердловской филармонии
6 декабрь 2018 (15:03)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. В архитектурном бюро Zaha Hadid Architects знали, что жилой дом по улице Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге не расселен, когда проектировали новый зал Свердловской филармонии. Об этом рассказал глава бюро Кристос Пассас на представлении проекта участникам Forum 100+.
«Мы знали, что дом еще не расселен, но этот вопрос я бы хотел адресовать к заказчику, мы работали по его планированию. Мы предоставили концепцию, а не проект. Говорить о сроках его реализации еще рано, к тому же это не в моей компетенции», — отметил Кристос Пассас.
Стоит отметить, что ранее Кристос Пассас говорил о том, что дома не было в брифе, который в бюро получили от клиента.
Напомним, что дом по улице Карла Либкнехта, 40 находится под угрозой сноса ради строительства нового концертного зала для Свердловской филармонии. Собственники квартир опасаются, что организаторы застройки попытаются внести дом в реестр аварийного жилья.
«Мы знали, что дом еще не расселен, но этот вопрос я бы хотел адресовать к заказчику, мы работали по его планированию. Мы предоставили концепцию, а не проект. Говорить о сроках его реализации еще рано, к тому же это не в моей компетенции», — отметил Кристос Пассас.
Стоит отметить, что ранее Кристос Пассас говорил о том, что дома не было в брифе, который в бюро получили от клиента.
Напомним, что дом по улице Карла Либкнехта, 40 находится под угрозой сноса ради строительства нового концертного зала для Свердловской филармонии. Собственники квартир опасаются, что организаторы застройки попытаются внести дом в реестр аварийного жилья.
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