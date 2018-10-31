Новости дня

Архитектор бюро Zaha Hadid Architects рассказал, что дома на Карла Либкнехта не было в техзадании проекта

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. Архитектор бюро Zaha Hadid Architects Кристос Пассас сообщил, что дома на Карла Либкнехта, 40 в техзадании проекта не было, и по этому вопросу необходимо обращаться к филармонии. Об этом он рассказал в эфире телекомпании ЕТВ.



«Относительно здания: хочу сказать, что его не было в брифе, который мы получили от клиента. Поэтому лучше, чтобы на этот вопрос ответил клиент», — сказал исполнительный директор Zaha Hadid Architects и автор проекта Свердловской филармонии Кристос Пассас.



Напомним, что минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта многоквартирное здание предлагается снести. Его жильцы выступают против сноса дома и строительства филармонии и опубликовали открытое письмо, адресованное правительству Свердловской области, администрации Екатеринбурга и директору филармонии.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: