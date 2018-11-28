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Живучий дом
28 ноябрь 2018 (16:58)
Прокуратура Свердловской области огласила первые итоги проверки, которая проводилась в связи с возможным сносом жилого дома в Екатеринбурге ради строительства нового концертного зала для филармонии. Серьезных нарушений в проекте расширения учреждения к настоящему времени не выявлено. С другой стороны, надзорное ведомство не нашло оснований для признания дома аварийным, чего больше всего опасались собственники.
Напомним, что об амбициозном проекте строительства концертного зала стало известно в сентябре 2018 года. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. Этот объект предлагается снести. Директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский утверждал, что решение по строительству уже принято.
Жильцы дома по ул. Карла Либкнехта, 40 выступали против сноса здания, однако их мнение было проигнорировано по итогам общественных обсуждений. Однако в начале ноября 2018 года в ситуацию вмешалась прокуратура Свердловской области.
Спустя почти месяц надзорное ведомство озвучило первые выводы проверки «по информации о возможном сносе многоквартирного дома». Во-первых, выяснилось, что Свердловская филармония допустила нарушения при заказе проведения технической экспертизы состояния дома по адресу Карла Либкнехта, 40. Как ранее полагали жильцы, культурное учреждение рассчитывало доказать, что здание можно признать аварийным.
В надзорном ведомстве указали, что заказчик экспертизы в нарушение закона о госзакупках указал противоречивые размер, сроки и порядок оплаты авансирования работ. Кроме того, договор на обследование дома был размещен в реестре договоров с нарушением сроков. В отношении филармонии и заместителя директора было возбуждено административное дело по части 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ «Нарушение предусмотренных законодательством отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации, размещение которой предусмотрено законодательством».
Впрочем, само по себе нарушение несущественное и на саму ситуацию вряд ли повлияет. Важнее оказались выводы надзорного ведомства о состоянии жилого дома. Обследование здания прокуратура проводила совместно со специалистами департамента государственного жилищного и строительного надзора региона и областного ГУ МЧС России.
«Согласно техническому заключению специалистов подрядной организации, подготовленному в рамках разработки проектной документации, конструкции и конструктивные элементы крыши, кровли, элементы фасада, подвальных помещений находятся в ограниченно работоспособном состоянии и подлежат капитальному ремонту. При этом основные несущие конструкции дома (фундаменты, стены, перекрытия) находятся в работоспособном состоянии и капитальному ремонту не подлежат», — сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В данном случае позиция надзорного ведомства лишает филармонию маневров. Учреждение не обладает особым статусом, который бы позволил ради его расширения сносить жилые объекты. На достигнутых результатах надзорное ведомство останавливаться не намерено.
«Проверка продолжается, и мы будем информировать о том, как она проходит», — сообщила УрБК старший помощник прокурора региона Марина Канатова.
В этой связи не исключено, что у проекта строительства нового концертного зала могут появиться новые препятствия.
Следует также отметить, что на федеральном и региональном уровне сложилось неоднозначное отношение к плану по расширению филармонии. В частности, недавно расширение филармонии поддержал глава Минкультуры РФ Владимир Мединский. Но идею о сносе жилого дома раскритиковали в Минстрое РФ. Пересмотреть проект предлагает и бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий.
«Нужно посмотреть проект: как «посажен» объект (новый концертный зал — прим. ред.). Сквер Вайнера, как он раньше назывался, многие годы своей функции не выполняет. И лучше расположить объект так, чтобы занять территорию сквера, а не дома», — сказал А. Чернецкий.
На региональном уровне проект публично поддерживает заместитель губернатора Павел Креков. Остальные свердловские чиновники, а также представители горадминистрации по большей части стараются конфликт не комментировать.
Примечательно, что никакого принципиального решения по поводу сноса жилого дома не принято (о чем ранее писал УрБК), однако в 2018 году из областного бюджета было выделено 295 млн руб. на проведение изыскательских, предпроектных работ для строительства нового здания. Еще 360 млн руб. заложено на эти цели в бюджете на 2019 год. Если собственники дома по ул. Карла Либкнехта, 40 победят, и здание оставят, кому-то придется отвечать за потраченные в никуда средства. Ведь придется создавать новый проект.
Изображение с сервиса Google.Maps
Напомним, что об амбициозном проекте строительства концертного зала стало известно в сентябре 2018 года. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. Этот объект предлагается снести. Директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский утверждал, что решение по строительству уже принято.
Жильцы дома по ул. Карла Либкнехта, 40 выступали против сноса здания, однако их мнение было проигнорировано по итогам общественных обсуждений. Однако в начале ноября 2018 года в ситуацию вмешалась прокуратура Свердловской области.
Спустя почти месяц надзорное ведомство озвучило первые выводы проверки «по информации о возможном сносе многоквартирного дома». Во-первых, выяснилось, что Свердловская филармония допустила нарушения при заказе проведения технической экспертизы состояния дома по адресу Карла Либкнехта, 40. Как ранее полагали жильцы, культурное учреждение рассчитывало доказать, что здание можно признать аварийным.
В надзорном ведомстве указали, что заказчик экспертизы в нарушение закона о госзакупках указал противоречивые размер, сроки и порядок оплаты авансирования работ. Кроме того, договор на обследование дома был размещен в реестре договоров с нарушением сроков. В отношении филармонии и заместителя директора было возбуждено административное дело по части 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ «Нарушение предусмотренных законодательством отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации, размещение которой предусмотрено законодательством».
Впрочем, само по себе нарушение несущественное и на саму ситуацию вряд ли повлияет. Важнее оказались выводы надзорного ведомства о состоянии жилого дома. Обследование здания прокуратура проводила совместно со специалистами департамента государственного жилищного и строительного надзора региона и областного ГУ МЧС России.
«Согласно техническому заключению специалистов подрядной организации, подготовленному в рамках разработки проектной документации, конструкции и конструктивные элементы крыши, кровли, элементы фасада, подвальных помещений находятся в ограниченно работоспособном состоянии и подлежат капитальному ремонту. При этом основные несущие конструкции дома (фундаменты, стены, перекрытия) находятся в работоспособном состоянии и капитальному ремонту не подлежат», — сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В данном случае позиция надзорного ведомства лишает филармонию маневров. Учреждение не обладает особым статусом, который бы позволил ради его расширения сносить жилые объекты. На достигнутых результатах надзорное ведомство останавливаться не намерено.
«Проверка продолжается, и мы будем информировать о том, как она проходит», — сообщила УрБК старший помощник прокурора региона Марина Канатова.
В этой связи не исключено, что у проекта строительства нового концертного зала могут появиться новые препятствия.
Следует также отметить, что на федеральном и региональном уровне сложилось неоднозначное отношение к плану по расширению филармонии. В частности, недавно расширение филармонии поддержал глава Минкультуры РФ Владимир Мединский. Но идею о сносе жилого дома раскритиковали в Минстрое РФ. Пересмотреть проект предлагает и бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий.
«Нужно посмотреть проект: как «посажен» объект (новый концертный зал — прим. ред.). Сквер Вайнера, как он раньше назывался, многие годы своей функции не выполняет. И лучше расположить объект так, чтобы занять территорию сквера, а не дома», — сказал А. Чернецкий.
На региональном уровне проект публично поддерживает заместитель губернатора Павел Креков. Остальные свердловские чиновники, а также представители горадминистрации по большей части стараются конфликт не комментировать.
Примечательно, что никакого принципиального решения по поводу сноса жилого дома не принято (о чем ранее писал УрБК), однако в 2018 году из областного бюджета было выделено 295 млн руб. на проведение изыскательских, предпроектных работ для строительства нового здания. Еще 360 млн руб. заложено на эти цели в бюджете на 2019 год. Если собственники дома по ул. Карла Либкнехта, 40 победят, и здание оставят, кому-то придется отвечать за потраченные в никуда средства. Ведь придется создавать новый проект.
Изображение с сервиса Google.Maps
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