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Филармония «копает» под соседний дом
16 октябрь 2018 (16:01)
Свердловская филармония заказала техническое обследование и пожарную экспертизу соседнего с ней жилого дома по ул. Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге. Эксперты не исключают, что учреждение культуры готовит почву для признания здания аварийным, чтобы добиться его сноса и освободить участок под строительство нового концертного зала. В этом случае собственникам квартир в доме, где проживают около 40 человек, могут предложить переехать на окраины или взять денежную компенсацию, которая вряд ли будет соответствовать сегодняшней стоимости жилья в самом центре уральской столицы.
Напомним, как ранее писал УрБК, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки затрагивает участок, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта этот объект предлагается снести. Однако большинство жильцов дома категорически против переселения.
Между тем филармония заказала экспертизу соответствия указанного здания требованиям пожарной безопасности и обследование его технического состояния. Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, контракты на сумму 130 тыс. руб. и 490 тыс. руб. соответственно заключены с екатеринбургским отделением Всероссийского добровольного пожарного общества и Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
Примечательно, что извещения о закупках были размещены 24 и 28 сентября, однако гласности этот факт не предавался. О том, что дом проверяют на соответствие его состояния нормативам, жители узнали случайно из сообщений СМИ только в середине октября. Между тем пожарная экспертиза, согласно договору, должна была завершиться до 10 октября, на обследование технического состояния заказчик отвел два месяца.
По словам управляющего партнера юридической компании Legal Jazz Романа Фадеева, можно предположить, что филармония заказала эти исследования, чтобы более точно определить стоимость помещений в доме. Однако эксперты сходятся во мнении, что, скорее всего, учреждение культуры таким образом планирует добиться признания здания аварийным и его сноса.
«К сожалению, такая манипуляция правом может быть. Если экспертиза покажет, что дом находится в состоянии, не соответствующем пожарным нормам и так далее, его будут сносить. Можно, наверное, делать ставки, что вывод экспертизы будет именно таким. И тогда результат будет абсолютно законным», — пояснил управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.
При этом судьба жильцов дома № 40 по ул. Карла Либкнехта может оказаться разной. Скорее всего, филармония совместно с городскими властями попробует с ними договориться о расселении. А тем, кто не захочет переезжать, придется оспаривать результаты экспертиз в судах.
«Если межведомственная комиссия действительно признает дом аварийным и примет решение о сносе, тем людям, которые живут по договорам социального найма, предоставят другое помещение. Собственники же могут достичь соглашения с органом власти, в рамках которого им предложат другое жилье. Также возможно, что дом войдет в региональную программу расселения ветхого и аварийного жилья. Тогда у собственников тоже будет возможность взять либо помещение, либо компенсацию. Во всех остальных случаях им будет выплачена компенсация, которая, по идее, должна соответствовать рыночной стоимости квартиры. Думаю, если дом будет признан аварийным, начнутся суды», — рассказал управляющий партнер юридической компании Legal Jazz Роман Фадеев.
Впрочем, эксперты сомневаются, что рыночная стоимость квартир в доме, признанном непригодным для проживания, будет сопоставима с сегодняшней. Так, по данным портала N1, летом текущего года цена квадратного метра здесь превышала 90 тыс. руб. Размер компенсации тоже может стать поводом для судебных разбирательств.
«Насколько стоимость будет рыночной — вопрос. Как она изменится, если дом будет признан непригодным для жилья, — тоже большой вопрос. Хотя при расчете компенсации еще учитывается убыток, который несет собственник. Скорее всего, с частью людей договориться не удастся, и они пойдут в суды», — полагает Роман Фадеев.
Таким образом, по мнению юристов, если жильцы дома не узнают вовремя о результатах экспертиз и в случае признания здания аварийным не смогут это оспорить, дом могут действительно снести на законных основаниях. В результате строительство нового концертного зала филармонии осложнится ростом социальной напряженности и многочисленными судебными разбирательствами.
Напомним, как ранее писал УрБК, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки затрагивает участок, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта этот объект предлагается снести. Однако большинство жильцов дома категорически против переселения.
Между тем филармония заказала экспертизу соответствия указанного здания требованиям пожарной безопасности и обследование его технического состояния. Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, контракты на сумму 130 тыс. руб. и 490 тыс. руб. соответственно заключены с екатеринбургским отделением Всероссийского добровольного пожарного общества и Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
Примечательно, что извещения о закупках были размещены 24 и 28 сентября, однако гласности этот факт не предавался. О том, что дом проверяют на соответствие его состояния нормативам, жители узнали случайно из сообщений СМИ только в середине октября. Между тем пожарная экспертиза, согласно договору, должна была завершиться до 10 октября, на обследование технического состояния заказчик отвел два месяца.
По словам управляющего партнера юридической компании Legal Jazz Романа Фадеева, можно предположить, что филармония заказала эти исследования, чтобы более точно определить стоимость помещений в доме. Однако эксперты сходятся во мнении, что, скорее всего, учреждение культуры таким образом планирует добиться признания здания аварийным и его сноса.
«К сожалению, такая манипуляция правом может быть. Если экспертиза покажет, что дом находится в состоянии, не соответствующем пожарным нормам и так далее, его будут сносить. Можно, наверное, делать ставки, что вывод экспертизы будет именно таким. И тогда результат будет абсолютно законным», — пояснил управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.
При этом судьба жильцов дома № 40 по ул. Карла Либкнехта может оказаться разной. Скорее всего, филармония совместно с городскими властями попробует с ними договориться о расселении. А тем, кто не захочет переезжать, придется оспаривать результаты экспертиз в судах.
«Если межведомственная комиссия действительно признает дом аварийным и примет решение о сносе, тем людям, которые живут по договорам социального найма, предоставят другое помещение. Собственники же могут достичь соглашения с органом власти, в рамках которого им предложат другое жилье. Также возможно, что дом войдет в региональную программу расселения ветхого и аварийного жилья. Тогда у собственников тоже будет возможность взять либо помещение, либо компенсацию. Во всех остальных случаях им будет выплачена компенсация, которая, по идее, должна соответствовать рыночной стоимости квартиры. Думаю, если дом будет признан аварийным, начнутся суды», — рассказал управляющий партнер юридической компании Legal Jazz Роман Фадеев.
Впрочем, эксперты сомневаются, что рыночная стоимость квартир в доме, признанном непригодным для проживания, будет сопоставима с сегодняшней. Так, по данным портала N1, летом текущего года цена квадратного метра здесь превышала 90 тыс. руб. Размер компенсации тоже может стать поводом для судебных разбирательств.
«Насколько стоимость будет рыночной — вопрос. Как она изменится, если дом будет признан непригодным для жилья, — тоже большой вопрос. Хотя при расчете компенсации еще учитывается убыток, который несет собственник. Скорее всего, с частью людей договориться не удастся, и они пойдут в суды», — полагает Роман Фадеев.
Таким образом, по мнению юристов, если жильцы дома не узнают вовремя о результатах экспертиз и в случае признания здания аварийным не смогут это оспорить, дом могут действительно снести на законных основаниях. В результате строительство нового концертного зала филармонии осложнится ростом социальной напряженности и многочисленными судебными разбирательствами.
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