Сомнительный имидж для филармонии

Фотография департамента информационной политики Свердловской области

Минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Однако его концепция вызвала неоднозначную реакцию в городском сообществе. Размещение выбранного проекта на площадке, где расположена Свердловская филармония, горожане посчитали как минимум неуместным. Также появились вопросы и к принципу отбора авторов.Конкурс на разработку концепции нового концертного зала был объявлен в марте 2018 года. Указом губернатора Свердловской области весь процесс получил статус международного мероприятия. Участники должны были представить свои варианты по размещению культурного учреждения в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта.В жюри конкурса были включены замглавы региона Павел Креков, глава областного минстроя Михаил Волков, бывший председатель городского градсовета Михаил Вяткин, пианист Денис Мацуев, председатель Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников. Также был установлен призовой фонд для финалистов. За первое место полагалось вознаграждение в размере 7 млн руб., за второе — 2 млн руб., за третье — 1 млн руб. Одним из главных условий конкурса являлось сохранение исторического фасада здания, где размещена филармония.По итогам отбора в первую тройку помимо британского бюро вошли еще две иностранные компании — AlvisiKirimoto + Partners (Италия) и RobertGutowskiArchitects (Венгрия). Однако все работы финалистов вызвали неоднозначную реакцию среди горожан — в первую очередь проект победителя конкурса Zaha Hadid Architects.С одной стороны, конкурс позиционировался как международный, и победа компании, которая основана архитектором с мировым именем — Захой Хадид, выглядит логичной. Вдобавок, это придает дополнительный вес самому проекту строительства. Условие техзадания в целом также выполнено — британские специалисты сохранили исторический фасад филармонии. Но, судя по проекту, от внешнего мира здание должно быть полностью закрыто.С другой стороны, форма предлагаемого объекта вызвала у горожан недоумение — как с эстетической, так и с практической точки зрения. В частности, преподаватель УрФУ, философ Александр Перцев на своей странице в Facebook задался вопросом, каким образом с крыши данного объекта будут убирать снег.«Вначале подумалось, что на крышу зимой насыплет снега. Будет сугроб. Весной он наверняка протечет. «Вода дырочку найдет». Так что зимой будут копошиться на крыше веселые и недорогие рабочие в цветастых жакетиках», — написал Перцев.С точки зрения эстетики горожане с трудом представляют, как объект, по форме напоминающий «летающую тарелку», сможет вписаться в квартал, наполовину застроенный зданиями второй половины XIX века.«Хороший подарок к 300-летию города получится, если у театра драмы построить. Там как раз не хватает яркого акцента на фоне скучных высоток Екатеринбург-сити», — отметил на своей странице в Facebook исследователь городских пространств Дмитрий Москвин.Однако причина найденных горожанами недочетов, по всей видимости, заключается именно в стремлении придать конкурсу международную значимость. Как стало известно УрБК, представители компаний-финалистов до работы над проектом никогда в Екатеринбурге прежде не были. Впоследствии в уральскую столицу иностранные архитекторы совершали лишь краткосрочные командировки. Неизвестно, привлекались ли для консультаций местные специалисты. Недостатка в собственных архитекторах, если посмотреть на историю заседаний городского градсовета, Екатеринбург не испытывает.В результате и получились концепции, которые, по оценке жителей города, оторваны от городских реалий.Впрочем, будут ли услышаны замечания горожан, — вопрос открытый. Как ранее писал УрБК, администрация Екатеринбурга открыла общественные обсуждения нескольких вариантов проектов застройки. Тогда же выяснилось, что площадь перспективной застройки затрагивает участок, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из вариантов этот объект предлагается снести. При этом дом не относится ни к аварийному, ни к ветхому жилью.«Коридор проектируемых сетей снабжения под размещение нового здания концертного комплекса с подземной автостоянкой пролегает с запада на восток вдоль территории УрГАУ, через территорию существующего сада Вайнера и жилого дома по ул. Карла Либкнехта, 40», — говорится в проекте.Примечательно, что о планах по сносу собственники жилья (около 40 человек) узнали из СМИ. При самом худшем развитии сценария, как ожидают собственники, принятие и реализация проекта строительства филармонии приведет к тому, что жильцов переселят из центра города на окраину (по сложившейся практике).Наличие социальной напряженности, связанной с расширением Свердловской филармонии, может в итоге заглушить все разговоры о международном характере проекта. На данный момент имя британского бюро является единственной имиджевой составляющей проекта.Как полагают в городском сообществе, возможности для выхода из ситуации есть. На данный момент предложено два компромиссных решения. Первое озвучил хранитель музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов.«Скандал, которого могло и не быть... Ведь можно просто передать филармонии соседнее здание — екатеринбургского Общественного собрания: «Учебного театра» с его великолепными комнатами начала 19 века и прекрасным старинным залом, а студентам построить новую учебную базу на новом месте», — написал представитель музея на своей странице в Facebook.Еще один вариант — найти для уже созданного эскиза площадку на застраиваемой территории. Инициаторы возведения нового концертного зала на предложения о компромиссе до настоящего времени пока не отреагировали.