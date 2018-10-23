Новая филармония для избранных

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Фрагмент заключения о результатах общественных слушаний

Фрагмент заключения о результатах общественных слушаний

Фрагмент скриншота формы регистрации

Фрагмент скриншота формы регистрации

В администрации Екатеринбурга подвели итоги общественных обсуждений по проекту строительства нового зала для Свердловской филармонии. В ходе мероприятия свои предложения и замечания внесли 17 горожан. Никто из них проект не поддержал. В качестве альтернативы участники предложили подыскать для нового зала другую площадку. Однако все претензии горожан были отклонены.Напомним, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта многоквартирное здание предлагается снести. Кроме того, под застройку попадают зеленые зоны, прилегающие к историческому зданию филармонии.«Коридор проектируемых сетей снабжения под размещение нового здания концертного комплекса с подземной автостоянкой пролегает с запада на восток вдоль территории УрГАУ, через территорию существующего сада Вайнера и жилого дома по ул. Карла Либкнехта, 40», — говорится в проекте межевания территории в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта.Жильцов дома больше всего удивило, что о планах городских властей они узнали из СМИ. Официально озвучить свою позицию горожанам разрешили только во время общественных обсуждений, которые длились 1,5 месяца. За это время в них приняли участие 17 человек, и все они высказались против существующего проекта. Заключение по итогам обсуждения опубликовано на официальном портале администрации города. Согласно документации, 13 участников мероприятия высказались против сноса жилого дома. Организаторы обсуждений заявили, что это невозможно.«С учетом параметров новых концертных залов Свердловской государственной академической филармонии вместимостью 1 600 и 350 мест и необходимости максимального сохранения территории сада Вайнера реализация проекта по строительству нового здания филармонии с сохранением жилого дома, расположенного по адресу улица Карла Либкнехта, д. 40, невозможна», — говорится в ответе организаторов слушаний.Восемь участников публичных слушаний предложили найти компромисс и другую площадку для нового зала. Оппоненты горожан парировали, что это предложение не укладывается в концепцию всего проекта: создание концертного комплекса «мирового класса». Соответственно, строить объект в другом месте, как полагают организаторы, не имеет смысла. Еще один участник обсуждений предложил другой компромиссный вариант — разместить кабельные узлы под домом, а не вместо него. Это предложение также было отвергнуто.«Для эксплуатации и обслуживания проектируемых инженерных сетей проектом предусмотрен оптимальный коридор прокладки инженерных сетей под пожарным проездом между новым концертным залом Свердловской государственной академической филармонии и зданиями ФГБУОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», — говорится в ответе.Еще ряд замечаний участников обсуждений непосредственного отношения к проекту планировки и межевания территории не имели. Два человека поинтересовались у организаторов, почему разработка проекта началась без участия жильцов сносимого дома и почему сама идея строительства не была обсуждена с горожанами на допроектном этапе. Организаторы, сославшись на Градостроительный кодекс и правила землепользования и застройки Екатеринбурга, ответили, что никто с горожанами и не обязан обсуждать такие вопросы.Рассчитывать на то, что озвученные участниками обсуждений замечания будут учтены при строительстве, не приходится. В администрации Екатеринбурга отметили, что данное мероприятие носит рекомендательный характер. Поступившие от горожан предложения необязательны к исполнению. Предотвратить снос дома также не представляется возможным.«Учет поступивших от участников общественных обсуждений предложений о сохранении жилого дома № 40 по улице Карла Либкнехта не представляется возможным в случае реализации проекта», — указал исполняющий обязанности главного архитектора Екатеринбурга Андрей Молоков, утвердивший итоги общественных обсуждений.Вместе с тем, выяснилось, что это не единственное мероприятие по привлечению общественности к дискуссии о будущем объекте. Свердловская филармония 25 октября 2018 года решила провести свое мероприятие для тех, кому «не безразлична судьба нового концертного зала». Выглядело это как аналог публичных слушаний, которые были отменены администрацией Екатеринбурга.Однако регистрация на мероприятие, как сообщают пользователи соцсетей, оказалась доступна только для так называемых «друзей филармонии». Кто входит в этот список, можно только догадываться. На сайте культурного учреждения поясняется, что количество участников ограничено вместимостью зала.Между тем жильцы дома № 40 по улице Карла Либкнехта сдаваться не намерены и хотят обратиться за помощью к федеральным властям. Таким образом, строительство нового концертного зала филармонии станет очередной точкой социальной напряженности в Екатеринбурге.