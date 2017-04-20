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Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области проведет проверку по факту сноса Успенской церкви
20 апрель 2017 (15:19)
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области проведет в Ново-Тихвинском женском монастыре внеплановую выездную проверку на предмет соблюдения обязательных требований законодательства РФ при использовании объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Ново-Тихвинского монастыря. Собор (Успенская церковь)». Об этом УрБК сообщила начальник отдела правовой и организационной работы ведомства Евгения Игнатова.
«Задание и разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия на данном памятнике не выдавались. Научно-проектная документация на проведение работ на памятнике управлением не согласовывалась. Заявлений от собственников (иных законных владельцев) памятника на предоставление государственных услуг по выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия на памятнике, а также на согласование проектной документации в управление не поступало», — пояснил собеседник агентства.
Провести плановую проверку в Ново-Тихвинском женском монастыре управление намеревалось осенью 2017 года. Однако в связи с сообщениями о сносе Успенской церкви решено провести внеплановую проверку раньше намеченного срока.
«В случае выявления по результатам внеплановой проверки нарушений обязательных требований Управлением в пределах компетенции будут приняты предусмотренные законом меры по пресечению выявленных нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности», — подчеркнули в управлении.
Напомним, в Екатеринбурге снесли Успенскую церковь Ново-Тихвинского женского монастыря, возведенную в XVIII веке. Церковь являлась объектом культурного наследия федерального значения.
Кирпичная однокупольная Церковь Успения Пресвятой Богородицы с колокольней, расположенная в центральной части монастырской территории, была сооружена в 1778-1782 годы в стиле классицизма на средства купца И. Хлебникова как кладбищенская, с 1809 — монастырская. С 1925 года была закрыта для прихожан.
В 1974 году Успенская церковь в составе монастыря была поставлена на государственную охрану постановлением Совета министров РСФСР как историко-культурный объект федерального значения, однако находилась в пользовании 354 окружного военного клинического госпиталя. В 2011 году была передана Русской православной церкви.
В настоящее время площадка, где была расположена церковь, огорожена непрозрачной завесой и металлическим забором. Внутри работает строительная техника.
«Задание и разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия на данном памятнике не выдавались. Научно-проектная документация на проведение работ на памятнике управлением не согласовывалась. Заявлений от собственников (иных законных владельцев) памятника на предоставление государственных услуг по выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия на памятнике, а также на согласование проектной документации в управление не поступало», — пояснил собеседник агентства.
Провести плановую проверку в Ново-Тихвинском женском монастыре управление намеревалось осенью 2017 года. Однако в связи с сообщениями о сносе Успенской церкви решено провести внеплановую проверку раньше намеченного срока.
«В случае выявления по результатам внеплановой проверки нарушений обязательных требований Управлением в пределах компетенции будут приняты предусмотренные законом меры по пресечению выявленных нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности», — подчеркнули в управлении.
Напомним, в Екатеринбурге снесли Успенскую церковь Ново-Тихвинского женского монастыря, возведенную в XVIII веке. Церковь являлась объектом культурного наследия федерального значения.
Кирпичная однокупольная Церковь Успения Пресвятой Богородицы с колокольней, расположенная в центральной части монастырской территории, была сооружена в 1778-1782 годы в стиле классицизма на средства купца И. Хлебникова как кладбищенская, с 1809 — монастырская. С 1925 года была закрыта для прихожан.
В 1974 году Успенская церковь в составе монастыря была поставлена на государственную охрану постановлением Совета министров РСФСР как историко-культурный объект федерального значения, однако находилась в пользовании 354 окружного военного клинического госпиталя. В 2011 году была передана Русской православной церкви.
В настоящее время площадка, где была расположена церковь, огорожена непрозрачной завесой и металлическим забором. Внутри работает строительная техника.
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