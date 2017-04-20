В Екатеринбурге снесли Успенскую церковь Ново-Тихвинского монастыря

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. В Екатеринбурге снесли Успенскую церковь Ново-Тихвинского женского монастыря, возведенную в XVIII веке. Церковь являлась объектом культурного наследия федерального значения.Напомним, кирпичная однокупольная Церковь Успения Пресвятой Богородицы с колокольней, расположенная в центральной части монастырской территории, была сооружена в 1778-1782 годы в стиле классицизма на средства купца И. Хлебникова как кладбищенская, с 1809 — монастырская. С 1925 года была закрыта для прихожан.В 1974 году Успенская церковь в составе монастыря была поставлена на государственную охрану постановлением Совета министров РСФСР как историко-культурный объект федерального значения, однако находилась в пользовании 354 окружного военного клинического госпиталя. В 2011 году была передана Русской православной церкви.В настоящее время площадка, где была расположена церковь, огорожена непрозрачной завесой и металлическим забором. Внутри работает строительная техника.