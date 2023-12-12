В Екатеринбурге в отреставрированном Доме И. А. Сяно начал работу Историко-культурный центр развития Демидовских территорий

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. В Екатеринбурге в Доме И. А. Сяно начал работу Историко-культурный центр развития Демидовских территорий. Здесь созданы экспозиции для популяризации наследия Демидовых, проходят мероприятия, выставки известных художников и познавательные лекции.Памятник архитектуры начала ХХ века реконструирован специалистами компании «Атомстройкомплекс» практически в первоначальном виде, как было предусмотрено проектом архитектора И. К. Янковского, сообщает пресс-служба девелопера.«Площадь восстановления составила примерно 525 кв.м.: мы вернули разрушенные за время эксплуатации балкон и кованое ограждение, обналичники наружных окон. Венцы деревянного этажа со временем также разрушились, с объекта-ровесника в Башкирии мы выпилили участки с целыми элементами и перевезли в Екатеринбург, по ним возвращали исторический облик здания», — рассказал о ходе работ директор строительного подразделения ЗАО «Отделстрой» (входит в структуру «Атомстройкомплекса») Максим Шкляев.Специалисты «Атомстройкомплекса» сохранили не только внешний вид, но и внутреннее убранство Дома И. А. Сяно. Интерьер здесь выдержан в традициях начала ХХ века, ступени лестничных маршей выполнены из натурального камня, ограждение восстановлено в кузнечной мастерской, обстановка воссоздана по архивным фотографиям.«Это здание было выбрано непосредственно при поддержке действующего губернатора Евгения Куйвашева, с целью сохранения культурного и исторического наследия. И при реставрации строители смогли сохранить особый дух старинного здания, при этом сделав его комфортным и удобным для использования. Ведь помимо культурного центра, здесь находится рабочий кабинет президента Международного Демидовского фонда, первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя», — рассказала директор ИКЦ развития Демидовских территорий в Екатеринбурге Вера Лобова.Компания «Атомстройкомплекс» поддерживает Международный Демидовский фонд и после окончания реконструкции здания. Крупнейший строительный холдинг региона помогает сохранять историю развития Урала, в том числе в рамках проекта «Кластер развития Демидовских территорий Свердловской области», а также финансирует расширение экспозиций в Доме И. А. Сяно.