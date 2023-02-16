Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по сохранению и популяризации объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге в рамках городской подпрограммы «Сохранение объектов культурного ...

В Екатеринбурге в 2024-2025 годах восстановят три объекта культурного наследия за счет городского бюджета

Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия: одна из основных причин утраты объектов культурного наследия — их неприспособленность для современного использования

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2012. В настоящее время, по данным различного рода общественных организаций, состояние ...