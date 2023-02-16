Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по сохранению и популяризации объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил стратегический проект «Мой город — мое наследие», включенный в план развития уральской столицы до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Проект нацелен на сохранение, эффективное использование и популяризацию объектов культурного наследия (ОКН), которые находятся в муниципальной собственности. Всего в Екатеринбурге находятся 853 объекта культурного наследия, из которых 178 — в собственности муниципального образования. За них отвечает департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города. МКУ «Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» помогает ему, выполняя функции заказчика на проведение работ по сохранению объектов и занимаясь популяризацией истории города.
До 2030 года планируется выполнить работу по сохранению 65 объектов культурного наследия. Из них 33 будут обновлены за счет средств городского бюджета по программе «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2025 годы, 25 — за счет средств инвесторов и еще 7 ОКН, входящих в состав имущества приватизируемых муниципальных предприятий.
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