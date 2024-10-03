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В Екатеринбурге за пять лет отреставрировали 26 объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург,19.06.2025. В Екатеринбурге за пять лет отреставрировали 26 объектов культурного наследия (ОКН). Доля таких объектов, нуждающихся в реставрации, с 2016 по 2024 годы сократилась в два раза, с 24% до 13%. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов на семинаре-совещании руководителей и специалистов органов охраны ОКН Приволжского и Уральского федеральных округов в креативном кластере «Домна», передает департамент информполитики города.

Градоначальник отметил, что эффективное использование ОКН, находящихся в собственности города, является одним из приоритетов для муниципальных властей. Он также подчеркнул, что администрация города ведет активную работу по привлечению внебюджетных средств для сохранения и вовлечения в хозяйственный оборот каждого памятника, не востребованного для нужд муниципалитета.

«Вопросы сохранения и популяризации культурного достояния приобретают особую актуальность, ведь уникальное историческое и культурное наследие является фундаментом нашей национальной идентичности и духовности», — отметил А. Орлов.

Отметим, что, по словам директора «Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонида Генина, в городе расположено 860 объектов ОКН, из которых в муниципальной собственности находятся 186.
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