В Екатеринбурге за пять лет отреставрировали 26 объектов культурного наследия

В Екатеринбурге количество требующих реставрации памятников архитектуры снизилось до 14%

В Екатеринбурге доля нуждающихся в реставрации и консервации объектов культурного наследия сократилась за восемь лет до 14%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. В Екатеринбурге доля объектов культурного наследия (ОКН), нуждающихся в реставрации и ...