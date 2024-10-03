В Екатеринбурге за пять лет отреставрировали 26 объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В Екатеринбурге количество муниципальных объектов культурного наследия, требующих ...05.09.2024 В Екатеринбурге доля нуждающихся в реставрации и консервации объектов культурного наследия сократилась за восемь лет до 14%
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. В Екатеринбурге доля объектов культурного наследия (ОКН), нуждающихся в реставрации и ...16.05.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по сохранению и популяризации объектов культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил стратегический проект «Мой город — мое ...03.04.2012 Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия: одна из основных причин утраты объектов культурного наследия — их неприспособленность для современного использования
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2012. В настоящее время, по данным различного рода общественных организаций, состояние ...17.05.2011 В Екатеринбурге зарегистрировано 160 нежилых объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2011. На заседании комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской городской Думы ...