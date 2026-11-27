УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. Массовая прививочная кампания против гриппа в Свердловской области завершается. Выездные пункты вакцинации в торговых центрах Екатеринбурга открывают последнюю рабочую неделю.

Последний день прививочной кампании — 4 декабря, сообщает департамент информполитики региона. Медики призывают жителей региона своевременно сделать прививку, чтобы иммунитет к вирусу успел сформироваться до эпидсезона.

«За минувшую неделю наметилась тенденция к росту заболеваемости ОРВИ: было зарегистрировано чуть более 29 тыс. случаев инфицирования свердловчан, что на 7% выше уровня предыдущей недели, но ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 11% и ниже среднемноголетнего уровня на 13%. Это говорит о том, что наша область находится на начальном этапе подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями. У жителей осталось совсем немного времени, чтобы защитить себя от тяжелых форм болезни вакцинированием», — отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова.

Вакцинопрофилактика в ТЦ доступна любому жителю региона старше 18 лет, независимо от прописки. Всем пришедшим на вакцинацию при себе необходимо иметь медицинский полис, а также прививочный сертификат для внесения данных о проведенной прививке.

Возможностью сделать прививку в мобильных пунктах вакцинации в торговых центрах уже воспользовались более 2,4 тыс. уральцев. Всего в настоящее время прививочной кампанией против гриппа охвачено 32% жителей Свердловской области, или более 1 млн 330 тыс. человек.