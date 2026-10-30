В Свердловской области увеличат число мобильных пунктов вакцинации

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2026. В Свердловской области увеличивается число торговых центров (ТЦ) с мобильными пунктами вакцинации. Соответствующие договоренности заключило министерство здравоохранения Свердловской области с региональными представителями торговли в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова сообщила, что по решению губернатора Дениса Паслера за счет бюджета Свердловской области дополнительно было приобретено 48 тыс. доз вакцины против гриппа, часть из которых была направлена для работы пунктов вакцинации в торговых центрах. «Мобильные пункты уже открыты в нескольких районах Екатеринбурга и будут продолжать запускаться в ближайшее время. Надеюсь, свердловчане активно поддержат эту инициативу», — сказала Т. Савинова.

Сделать прививку, причем не только против гриппа, в мобильных пунктах может бесплатно любой житель старше 18 лет. При себе необходимо иметь медицинский полис и прививочный сертификат. В настоящее время на территории региона в рамках прививочной кампании вакцинировано против гриппа более 810 тыс. жителей. Для формирования необходимой иммунной прослойки необходимо привить не менее 60% жителей.

В рамках национального календаря профилактических прививок Свердловская область уже получила более 1,1 млн доз вакцины для взрослых и детей — бесплатной вакцинации против гриппа подлежат дети и подростки до 18 лет, студенты, беременные женщины во 2–3 триместрах, жители старше 60 лет, лица с любыми хроническими заболеваниями и представители отдельных профессий: медицинские работники и педагоги, сотрудники коммунальных предприятий, торговли, транспорта и социальной сферы.

Дополнительное финансирование, выделенное на вакцинопрофилактику против гриппа из областного бюджета, позволило медицинским работникам также охватить вакцинацией и другие категории свердловчан. Жителям области достаточно просто прийти в любой из торговых центров Екатеринбурга, где действуют мобильные пункты.

«Сотрудники Серовской городской больницы 31 октября проведут пробный выезд в торговый центр. При высокой востребованности в последующем такие выезды медиков продолжатся», — сообщили в департаменте информполитики региона.