Свердловская область получила первую партию вакцины от гриппа

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. Медицинские учреждения Свердловской области получили более 524 тыс. доз вакцины против гриппа для детей и взрослых, регион начал прививочную кампанию. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Поступившая партия стала первой из запланированных поставок. Всего за счет федерального бюджета в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в регион ожидается около 1,4 млн доз вакцины. В предстоящем сезоне за счет различных источников финансирования планируется привить более 2,5 млн жителей Свердловской области.

«Мы контролируем вопросы инфекционной безопасности и вакцинации жителей региона. Случаи ОРВИ фиксируются круглый год, а вирус гриппа набирает силу, как правило, к концу декабря. Однако нельзя ждать его прихода, не предпринимая мер защиты, ведь формирование иммунитета требует времени. Сейчас самый удобный период, чтобы сделать прививку», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В регион поступили отечественные вакцины «Флю-М», «Совигрипп» и четырехкомпонентная «Ультрикс Квадри». Препараты прошли контроль в государственных лабораториях Росздравнадзора. Особое внимание при проведении кампании уделяется профилактике гриппа среди детей и беременных женщин.

Бесплатная вакцинация в рамках Национального календаря профилактических прививок доступна детям и подросткам до 18 лет, студентам, беременным женщинам во втором и третьем триместрах, жителям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, а также представителям ряда профессий, включая медицинских и педагогических работников, сотрудников коммунальных предприятий, торговли, транспорта и социальной сферы.

Медицинские организации региона также готовы проводить выездную вакцинацию по заявкам предприятий и организаций.

В Свердловской области сейчас отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, связанный в том числе с возвращением детей в организованные коллективы после летних каникул. За минувшую неделю за медицинской помощью с симптомами простудных заболеваний обратились около 33 тыс. человек. Это на 24,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года и на 23,4% ниже среднемноголетнего уровня.