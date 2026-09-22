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Свердловская область получила первую партию вакцины от гриппа

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. Медицинские учреждения Свердловской области получили более 524 тыс. доз вакцины против гриппа для детей и взрослых, регион начал прививочную кампанию. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Поступившая партия стала первой из запланированных поставок. Всего за счет федерального бюджета в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в регион ожидается около 1,4 млн доз вакцины. В предстоящем сезоне за счет различных источников финансирования планируется привить более 2,5 млн жителей Свердловской области.

«Мы контролируем вопросы инфекционной безопасности и вакцинации жителей региона. Случаи ОРВИ фиксируются круглый год, а вирус гриппа набирает силу, как правило, к концу декабря. Однако нельзя ждать его прихода, не предпринимая мер защиты, ведь формирование иммунитета требует времени. Сейчас самый удобный период, чтобы сделать прививку», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В регион поступили отечественные вакцины «Флю-М», «Совигрипп» и четырехкомпонентная «Ультрикс Квадри». Препараты прошли контроль в государственных лабораториях Росздравнадзора. Особое внимание при проведении кампании уделяется профилактике гриппа среди детей и беременных женщин.

Бесплатная вакцинация в рамках Национального календаря профилактических прививок доступна детям и подросткам до 18 лет, студентам, беременным женщинам во втором и третьем триместрах, жителям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, а также представителям ряда профессий, включая медицинских и педагогических работников, сотрудников коммунальных предприятий, торговли, транспорта и социальной сферы.

Медицинские организации региона также готовы проводить выездную вакцинацию по заявкам предприятий и организаций.

В Свердловской области сейчас отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, связанный в том числе с возвращением детей в организованные коллективы после летних каникул. За минувшую неделю за медицинской помощью с симптомами простудных заболеваний обратились около 33 тыс. человек. Это на 24,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года и на 23,4% ниже среднемноголетнего уровня.

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