УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. Временно исполняющий полномочия (врип) главы Екатеринбурга Рустам Галямов на совещании с руководителями районов и профильных департаментов 27 ноября обсудил уборку города после обильных снегопадов.

В совещании также приняли участие заместители глав районов, отвечающие за уборку территорий, и директора дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ), сообщает департамент информполитики города.

Директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова доложила о результатах усиленных проверок работы ДЭУ. В среду вечером специалисты выборочно проверили выход техники с баз управлений: оценили своевременность выезда машин и соответствие их фактического количества заявленному. Ночью проконтролировали выполнение сменных заданий, сопоставив фактическую работу техники с запланированными маршрутами. Утром в четверг проверили состояние улично-дорожной сети, качество очистки тротуаров, пешеходных переходов, подходов к ним и остановок общественного транспорта по итогам ночной уборки.

В ночь с четверга на пятницу специалисты департамента благоустройства совместно с заместителями глав районов посетили ДЭУ Железнодорожного, Верх-Исетского, Ленинского и Чкаловского районов, проверили сменные задания и скорректировали маршруты техники, чтобы направить ее на наиболее загруженные и проблемные участки. Контроль за выполнением заданий продолжался в течение ночи: машины оперативно перенаправляли туда, где требовалась дополнительная уборка.

По словам Т. Благодатковой, проверки выявили нарушения: часть техники выходила на линию с опозданием, противогололедные материалы использовались недостаточно. Кроме того, в одном из ДЭУ обнаружили некачественное составление и поручение сменных заданий работникам.

За минувшую ночь 83 дорожных рабочих и 215 ед. спецтехники вывезли с улиц Екатеринбурга почти 3,7 тыс. т снега. Еще 450 т убрали с проезжих частей шнекороторами. Для обработки улиц использовали около 190 т противогололедных материалов и фракционного песка.

Сегодня на линию вышли 347 специалистов ручной уборки и 200 единиц спецтехники, в том числе 60 тракторов, 45 КДМ, 40 самосвалов и 16 фронтальных погрузчиков. Они расчищают проезжую часть и пешеходные зоны.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и в ближайшие дни. За последние два дня в Екатеринбурге выпало более 23 мм осадков. «В выходные необходимо организовать уборку так, чтобы к утру понедельника город был максимально очищен от снега, а снежные массы вывезены. Прошу департамент благоустройства, глав районов и директоров ДЭУ обеспечить выполнение этой задачи», — поручил Р. Галямов.