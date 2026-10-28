В Екатеринбурге в преддверии зимы усилен контроль за работой районных ДЭУ

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. В Екатеринбурге в преддверии зимы усилен контроль за работой районных дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ). Поручил усилить контроль временно исполняющего полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что что один из инструментов контроля — система ГЛОНАСС. С ее помощью проверяют выход техники на линию, маршруты и выполнение сменных заданий. Сотрудники Департамента также ежедневно изучают сменные задания каждого ДЭУ, сопоставляют их с отчетами и выясняют причины невыполнения отдельных задач.

«Контроль ведется круглый год, однако перед началом зимнего сезона мы усилили проверки. Специалисты оценивают работу ДЭУ в разное время суток и используют разные инструменты контроля. Такой подход позволяет объективно оценить организацию уборки, своевременно выявлять нарушения и не допускать снижения качества содержания улиц», — пояснил исполняющий обязанности директора департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Владимир Берсенев.

Днем специалисты Департамента благоустройства вместе с представителями районных администраций и ДЭУ осматривают участки улично-дорожной сети и оценивают качество уборки непосредственно на месте. Отдельно проверяют выход техники из учреждений, особенно машин без системы ГЛОНАСС.

Во время проверки в Орджоникидзевском районе была оценена своевременность выхода машин на линию. По итогам проверки к работе приступила вся заявленная техника, однако ее выпуск происходил с задержкой до 47 мин.

«По каждому выявленному нарушению информация передается руководителям ДЭУ и главам районных администраций. Руководители управлений принимают меры в отношении сотрудников, допустивших нарушения, а районные администрации контролируют исполнение этих решений», – пояснил Владимир Берсенев.

Департамент также оценивает организацию уборки. Пока сохраняется подходящая погода, часть техники работает по летнему регламенту: вакуумные машины очищают лотковые зоны вдоль бордюров, поливомоечные — смывают загрязнения. Тротуары убирают вакуумной техникой и пылесосами, труднодоступные места, парковки, остановки и радиусы — аппаратами высокого давления.

Заместитель начальника ДЭУ Железнодорожного района Максим Ковков отметил, что улицы необходимо очистить от грязи до выпадения снега. Это улучшает сцепление шин с покрытием. Если же снег ляжет на загрязнения, дорога станет более скользкой.

В семи районных ДЭУ Екатеринбурга работают 1 тыс. 405 человек, в том числе 425 водителей, 394 механизатора и 302 дорожных рабочих. В распоряжении управлений – 377 единиц техники, включая КДМ, снегопогрузчики и самосвалы. В Академическом районе уборкой улиц занимаются подрядные организации, сообщили в департаменте.