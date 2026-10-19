Екатеринбургские ДЭУ продолжат использовать «Бионорд» для обработки дорог зимой

УрБК, Екатеринбург. 19.10.2026. В дорожно-эксплуатационных управлениях Чкаловского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга прошла приемка зимней уборочной техники. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Проверила количество и состояние техники специально созданная комиссия в составе представителей департамента благоустройства горадминистрации. «Согласно регламенту, ряд техники два раза в год подлежит переоборудованию. Его проводят службы благоустройства в зависимости от наступающего сезона. Рабочие перезаряжают комбинированные дорожные машины, которые летом моют проезжую часть, а зимой им предстоит сплуживание, механическое подметание, обработка дорог противогололедным материалом», — сообщили в департаменте.

В Верх-Исетском районе к зиме готовы 59 ед. спецтехники и подготовлено 120 т сухого реагента (специалисты планируют использовать жидкий реагент нового поколения «Бионорд»).

«Когда температура переходит с плюса на минус, зачастую образуется черный лед. Для борьбы с ним мы решили применить такой материал. Для использования реагента нужна поливомоечная машина: днем она моет дороги, а в ночное или утреннее время обрабатывает покрытия жидким материалом. Сухой реагент на таком льду разлетается, что нерационально, а жидкий действует моментально», — пояснил директор МБУ «Верх-Исетское ДЭУ» Денис Пряничников.

В Чкаловском районе из 55 ед. уборочной техники большая часть также уже готова к зиме. Противогололедные материалы закуплены в достаточном объеме. «В рамках подготовки всех дорожно-эксплуатационных управлений к зимнему периоду переоборудовано 95 % техники. Погода еще позволяет выполнять работы в рамках летнего регламента: вакуумная уборка, выполнение работ, связанных с мойкой проезжей части и тротуара. Всего в распоряжении районных ДЭУ 383 ед. уборочной техники», — отметил заместитель директора департамента благоустройства администрации города Павел Зыков и добавил, что той техники, которая уже переоборудована в районах, достаточно для устранения скользкости, снежных накатов и валов.

В департаменте напомнили, что за содержание улиц и дорог Екатеринбурга отвечает семь дорожно-эксплуатационных управлений и 17 подрядных организаций, которые занимаются уборкой улиц в зимний период. Штат ДЭУ состоит из 1 тыс. 405 специалистов, в распоряжении которых более 370 ед. уборочной и коммунальной техники для выполнения работ по зимнему содержанию.