В Екатеринбурге проверена безопасность пешеходных переходов у школ

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2026. В Верх-Исетском, Октябрьском, Кировском и Чкаловском районах Екатеринбурга все пешеходные переходы у школ соответствуют требованиям безопасности. Сейчас завершаются отдельные работы, в том числе восстановление искусственных неровностей на пяти объектах.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что проверила состояние пешеходных переходов у школьных учреждений выездная комиссия, в которую вошли заместитель директора департамента благоустройства Павел Зыков, главный специалист отдела развития дорожно-транспортной инфраструктуры департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Юрий Полей и представители районных администраций. По итогам проверки замечаний к готовности объектов в районах комиссия не выявила.

Ю. Полей объяснил, что возле школ, которые находятся в непосредственной близости от проезжей части (в городе таких 93 из 168 школ), пешеходные переходы должны быть с дорожной разметкой, знаками «Дети» и «Пешеходный переход» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета и специальными светофорами Т.7, предназначенными для привлечения внимания водителей. За 10-15 метров до переходов должны быть обустроены искусственные неровности для снижения скорости автомобилей. Комиссия ежегодно проверяет маршруты на соответствие этим требованиям перед началом учебного года.

Так, в Октябрьском районе эксперты оценили маршрут движения школьников от жилого комплекса «Клевер Парк» по ул. Луначарского до школы № 62, детского сада № 564 «Филипок», Дома детского творчества и других учреждений. По пути недавно обустроили пешеходный переход, который выполнен в виде искусственных дорожных неровностей монолитной конструкции трапециевидного профиля. Он помогает снизить скорость движения автомобилей и обеспечивает безопасный переход через проезжую часть.

Так, в Верх-Исетском районе в рамках объезда оценили переходы у гимназии № 2, школы № 69 и Уральской специальной музыкальной школы (колледжа), школы № 121 и гимназии № 202 «Менталитет». В частности, у гимназии № 2 этим летом обновили три пешеходных перехода с искусственными неровностями для снижения скорости автомобилей, разметкой, знаками.

В Кировском районе проверили новый пешеходный переход у гимназии № 45 (улица Новгородцевой, 5 «а»). Его обустроили в этом году: нанесли разметку, установили искусственные неровности и разместили дорожные знаки. Рядом с гимназией также появился новый тротуар.

В Чкаловском районе завершается обустройство подходов к пешеходному переходу на пересечении улиц Санаторной и Окраинной. На следующей неделе здесь планируется установить дорожные знаки и нанести разметку. Подготовка дорожной инфраструктуры проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», уточнили в горадминистрации.