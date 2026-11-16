Время инспекций

Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов начал проводить выездные проверки городских районов и встречи с их жителями. В его планах — охватить все восемь районов города. По первым поездкам уже можно сказать, что в центре внимания нового главы находятся прежде всего содержание территорий, работа коммунальных служб и реакция районных администраций на обращения горожан. К примеру, на территории Кировского района к осмотру территории добавился выездной прием, на который записались более 110 человек.

Первый объезд Р. Галямов провел 5 ноября. Вместе с представителями городской администрации он посетил Орджоникидзевский и Чкаловский районы — Уралмаш и Ботанику. Маршрут включал улицу Ильича, дворовые и межквартальные территории, Южный парк, участки возле торговых и социальных объектов.

По итогам осмотра глава города раскритиковал работу служб, отвечающих за уборку. Среди замечаний — мусор и неубранная листва, состояние дворов и проездов, содержание территорий возле социальных учреждений и остановок. Отдельной проблемой стало разграничение ответственности за отдельные участки: часть территорий не убирается, поскольку не находится в ведении конкретных муниципальных служб.

Рустам Галямов потребовал от глав районов разобраться с выявленными недостатками и проверить работу подрядчиков. Он также не исключил штрафных санкций и кадровых решений. Проверки, по его словам, должны стать регулярными и распространиться на остальные районы города.

Следующим объектом стал Кировский район. 12 ноября Р. Галямов провел там рабочий объезд, а на следующий день организовал выездной прием граждан. Из центра до ЖБИ и обратно делегация добиралась на трамвае. Во время осмотра глава города обратил внимание на неубранный мусор, шины возле контейнерных площадок, грязь на дорогах и неухоженное состояние Шарташского лесопарка. По последнему вопросу он намерен провести переговоры с областными коллегами.

На маршруте также подняли проблему остановочной инфраструктуры. По словам местной жительницы, часть остановочных комплексов демонтировали вместе с торговыми павильонами — они представляли собой единую конструкцию. Однако после демонтажа новые остановки не установили и оставили пустые площадки. Р. Галямов поручил проверить планы по их восстановлению и выяснить причины задержки.

Выездной прием 13 ноября стал продолжением работы в районе, но уже в другом формате. На встречу в спортивной школе «Виктория» предварительно записались более 110 человек. Вместе с Рустамом Галямовым приехали его заместители, руководители профильных подразделений администрации, представители контрольно-надзорных органов, муниципальных учреждений, общественных организаций и управляющих компаний.

Основной массив обращений касался ЖКХ: содержания общего имущества и придомовых территорий, работы управляющих компаний и капитального ремонта. Также жители говорили о благоустройстве, транспорте, остановках, состоянии парков и скверов, реконструкции образовательных учреждений.

Одним из наиболее заметных обращений стало коллективное обращение жителей Городка чекистов. Речь идет о состоянии здания, имеющего статус объекта культурного наследия. Жителей беспокоят кровля и фасады, перенос сроков капитального ремонта и качество водоснабжения. Р. Галямов поручил продолжить работу с профильными структурами и проработать вопросы ремонта.

По нескольким обращениям прозвучали конкретные ориентиры. Так, безопасный пешеходный подход к музыкальной школе № 13 имени И. О. Дунаевского, где сейчас тротуар не доходит до входа и дети идут по грунтовой дорожке, планируют обустроить весной 2027 года. Также глава города поручил рассмотреть возможность включения гимназии № 108 имени В. Н. Татищева в программу капитального ремонта на 2027 год. Жители пожаловались на состояние труб канализации, водоотведения и отопления.

Кроме того, на приеме обсуждали благоустройство территории возле домов № 14 и 16 на улице Сыромолотова, дорогу и тротуар к школе № 164 и детскому саду № 41, восстановление освещения на улице Отдыха и изменение автобусных маршрутов на улице Гагарина.

Часть обращений принимали не только на личном приеме у Р. Галямова, но и профильные заместители. Например, одна из горожанок пожаловалась на постоянный низкочастотный гул в квартире, появившийся после капитального ремонта системы отопления. Исполняющий обязанности заместителя главы города Владимир Гейко поручил управляющей компании разобраться в ситуации и принять меры для устранения шума.

Сам Р. Галямов объяснил запуск выездных встреч необходимостью напрямую обсуждать проблемы с горожанами. «Диалог с жителями обязателен. Важно напрямую обсудить с горожанами волнующие их вопросы и дать необходимые разъяснения», — отметил он. По словам главы города, такой формат станет регулярным, встречи планируется провести во всех районах Екатеринбурга.

При Р. Галямове, очевидно, администрация переходит от сборов отзывов и отдельных инспекционных поездок к более системной работе на территориях. В ходе объездов городское руководство в реальном времени оценивает состояние улиц и работу районных служб, а на приемах получает обращения, которые не всегда сводятся к вопросам уборки и состоянию городской среды. Например такие, как капитальный ремонт исторических зданий, инфраструктура у школ и проблемы инженерных систем.

При этом сама по себе выездная встреча лишь знакомит руководителя с пулом городских проблем, но еще не означает их немедленного решения. На практике результат будет измерим тем, какие обращения получат конкретных исполнителей, сроки и финансирование. В Кировском районе первые сроки уже обозначены для тротуара у музыкальной школы, а по другим вопросам администрации еще только предстоит проработать варианты решений. Следующим этапом станет проведение выездных встреч в остальных районах города.