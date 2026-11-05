Рустам Галямов раскритиковал уборку в двух районах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2026. Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов оценил работу служб, ответственных за санитарную уборку территорий, в Орджоникидзевском и Чкаловском районах, сообщает департамент информполитики администрации города.

Инспекция стартовала с ул. Ильича, содержанием которой Р. Галямов остался недоволен: на улице много мусора, неубранной листвы и нескошенной травы. Состояние межквартальных проездов, мусорных площадок и дворов тоже оставляет желать лучшего. Главе администрации Орджоникидзевского района Максиму Чаплыгину поручено устранить выявленные недочеты.

В Чкаловском районе похожая ситуация. Р. Галямов также озвучил ряд замечаний, связанных с работой службы квартальных инспекторов и районной администрации. Претензии касались уборки придомовых территорий, подходов к социальным учреждениям, остановок, а также мест массового скопления людей.

«В последнее время именно по этим двум районам видим большое количество жалоб от жителей. Хотелось посмотреть самому, и, честно говоря, увиденное не радует, замечаний к содержанию территорий огромное количество. Главный посыл, который хочется донести: глава района отвечает за содержание всей территории независимо от принадлежности конкретного участка земли. Жителей не волнует, чья эта территория — городская, частная или неразграниченная. Наша задача — обеспечить достойное содержание и чистоту», — подчеркнул Р. Галямов.

Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга заверил, что подобные инспекционные выезды пройдут во всех районах столицы Урала, сообщили в департаменте.