Благоустройство на контроле

В Екатеринбурге со стороны городской администрации продолжается усиленный контроль за подрядчиками, отвечающими за благоустройство районов муниципалитетов. Вчера временно исполняющий полномочия главы уральской столицы Рустам Галямов провел инспекцию в Чкаловском и Орджоникидзевском районах городах. Итоги проверки завершились выволочкой для руководителей местных администраций.

Вместе с профильными сотрудниками горадминистрации Р. Галямов осмотрел станции метрополитена, а затем — улично-дорожную сеть и дворы Орджоникидзевского района. При инспекции присутствовал глава райадминистрации Максим Чаплыгин.

Результаты проверки оказались неудовлетворительными. На улице обнаружили мусор, неубранную листву и нескошенную траву. Замечания также возникли к состоянию межквартальных проездов, мусорных площадок и дворов. М. Чаплыгин попытался объяснить недочеты тем, что сложно найти подрядчиков на контракты по текущим ценам. Рустама Галямова такой ответ не устроил, поскольку, с его слов, он не увидел результатов работ по благоустройству даже по существующей цене контракта.

Во время инспекции Уралмаша Р. Галямов осмотрел новые антивандальные павильоны, в которых вместо привычных стеклянных стен используется металлическая сетка.

Конструкции представляют собой небольшие остановки с арочным козырьком и металлическим ограждением, внутри установлена деревянная скамейка. Такое решение предназначено прежде всего для маршрутов, не относящихся к основным гостевым направлениям: сетку невозможно разбить, как стекло или пластик, а наклеивать на нее незаконную рекламу значительно сложнее.

Вместе с тем предложенный вариант остановок вызвал критическую реакцию Рустама Галямова. Сам факт появления подобных павильонов показывает, что муниципалитету приходится решать не только вопросы благоустройства, но и проблему сохранности городской инфраструктуры. В частности, ранее стеклянные остановки неоднократно подвергались актам вандализма.

После инспекции в Орджоникидзевском районе врио главы Екатеринбурга осмотрел Чкаловский, где тоже обнаружились схожие недостатки. Здесь Рустам Галямов проверял благоустройство территории возле торгового центра «Дирижабль» и состояние Южного парка. Отвечать за недочеты пришлось главе администрации района Евгению Шипицыну.

«В последнее время именно по этим двум районам видим большое количество жалоб от жителей. Хотелось посмотреть самому, и, честно говоря, увиденное не радует, замечаний к содержанию территорий огромное количество. Главный посыл, который хочется донести: глава района отвечает за содержание всей территории независимо от принадлежности конкретного участка земли. Жителей не волнует, чья эта территория – городская, частная или неразграниченная. Наша задача – обеспечить достойное содержание и чистоту», – подчеркнул он.

Временно исполняющий полномочия главы города пообещал, что такие же инспекционные выезды пройдут во всех районах Екатеринбурга. Таким образом, ответственность за санитарное состояние городской среды предполагается распространить на районные администрации независимо от того, кому принадлежат конкретные участки.

Проверки районов стали частью более широкой системы контроля за работой коммунальных служб. Еще в конце октября Рустам Галямов поручил усилить надзор за деятельностью дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) в преддверии зимнего сезона.

В администрации задействовали несколько инструментов мониторинга. В частности, с помощью системы ГЛОНАСС отслеживают выход уборочной техники на линию, ее маршруты и выполнение сменных заданий. Сотрудники департамента благоустройства ежедневно изучают задания каждого ДЭУ, сопоставляют их с отчетами и выясняют причины невыполнения отдельных задач.

Кроме дистанционного мониторинга, проводятся выездные проверки. Специалисты департамента благоустройства совместно с представителями районных администраций и ДЭУ осматривают улицы, оценивают качество уборки и проверяют своевременность выхода машин на линию. Отдельное внимание уделяют технике, не оснащенной системой ГЛОНАСС.

Показательным оказался контроль в Орджоникидзевском районе: вся заявленная техника в итоге вышла на работу, однако выпуск машин происходил с задержкой до 47 минут. Информация о нарушениях передается руководителям ДЭУ и районных администраций, которые должны принять меры в отношении ответственных сотрудников.

По данным городской администрации, в семи районных дорожно-эксплуатационных управлениях работают 1 тыс. 405 человек, в том числе 425 водителей, 394 механизатора и 302 дорожных рабочих. В распоряжении служб находится 377 единиц техники, включая комбинированные дорожные машины, снегопогрузчики и самосвалы. В Академическом районе уборку обеспечивают подрядные организации.

Таким образом, муниципалитет стремится контролировать не только конечный результат – чистоту улиц, но и сам процесс выполнения работ: наличие сотрудников, выход машин на линию, соблюдение маршрутов и графиков. В администрации рассчитывают, что это позволит оперативнее выявлять нарушения и повышать ответственность коммунальных служб.

Однако расширение контрольных механизмов само по себе еще не означает решения накопившихся проблем. Жалобы на уборку продолжают поступать, районные инспекции выявляют многочисленные недостатки, а транспортные схемы после изменения предполагается дополнительно корректировать по результатам ежедневного мониторинга.

По сути, перед администрацией стоит задача не просто увеличить количество проверок, а добиться того, чтобы их результаты действительно отражались на качестве городской среды. В противном случае система контроля рискует превратиться в непрерывный процесс выявления одних и тех же недочетов без заметного изменения ситуации для жителей.