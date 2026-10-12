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Вчера16:55

Денис Паслер назначил Рустама Галямова врио главы Екатеринбурга

Фото с официального портала администрации Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Рустама Галямова временно исполняющим полномочия главы Екатеринбурга. К исполнению обязанностей он приступит 13 октября 2026 года, сообщили в региональном правительстве.

Р. Галямов будет исполнять обязанности до избрания главы города в установленном законом порядке.

«Екатеринбург — один из крупнейших городов России со столичными амбициями, его развитие требует постоянной, системной работы. Уверен, что компетенции Рустама Ахмедовича Галямова в различных вопросах помогут продолжить реализацию важных для жителей проектов в области ЖКХ, транспорта, строительства, а также в социальной сфере.

Жду от временно исполняющего полномочия главы взвешенных решений и конструктивного взаимодействия с жителями, командой администрации города и депутатами. Ключевой ориентир этой работы — повышение качества жизни екатеринбуржцев и дальнейшее развитие столицы региона», — отметил Д. Паслер.

Рустам Галямов родился 5 июня 1979 года. Он окончил Тюменский государственный университет по специальностям «юриспруденция» и «экономика». Начинал карьеру на рабочих и инженерных должностях в строительной отрасли.

С 2010 по 2015 год Галямов работал в управлении капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В 2015 году стал заместителем министра строительства Свердловской области, в 2016 году — заместителем руководителя Московского фонда капитального ремонта.

С апреля 2021 года Р. Галямов занимал должность заместителя главы Екатеринбурга.

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