Власти возьмутся за Шарташ

Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов провел рабочий объезд Кировского района. По итогам осмотра он обратил внимание на качество уборки улиц и Шарташского лесопарка, а также на нехватку остановочных комплексов в микрорайоне ЖБИ. Последний вопрос руководитель города поручил дополнительно проработать с профильными подразделениями администрации.

Объезд состоялся накануне выездного приема жителей Кировского района, который запланирован на 13 ноября в спортивной школе «Виктория» на ул. Владимира Высоцкого. Из центра Екатеринбурга до ЖБИ и обратно делегация добиралась на трамвае. Такой формат позволил оценить не только состояние отдельных территорий, но и городскую транспортную инфраструктуру.

По итогам поездки Рустам Галямов отметил, что замечания к содержанию улиц повторяются. Среди них — неубранный мусор, складирование автомобильных шин на контейнерных площадках и грязь на дорогах. Отдельно он обратил внимание на состояние Шарташского лесопарка, которому, по его оценке, требуется вмешательство городских и областных властей. Р. Галямов заявил о намерении обсудить с областными коллегами возможные меры по приведению территории в порядок. При этом остальные замечания к уборке улиц и контейнерных площадок относятся к зоне ответственности городских служб и районной администрации.

«Замечания в плане уборки те же: неубранный мусор, складирование шин на контейнерных площадках, грязь на дорогах, — написал по итогам обхода в своих соцсетях временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга. — Не порадовало и содержание Шарташского лесопарка, состояние территории требует вмешательства. Переговорю с областными коллегами, чтобы совместно принять необходимые меры по приведению территории в порядок».

Еще одна проблема, обозначенная во время объезда, касается остановочной инфраструктуры на ЖБИ. К Галямову обратилась местная жительница, пожаловавшаяся на нехватку остановочных комплексов. Часть прежних конструкций демонтировали, поскольку они были объединены с торговыми павильонами. Однако после сноса павильонов остановки не установили заново, и жители остались без привычной инфраструктуры.

«Проблема наболевшая, ситуацию нужно менять. Именно для этого и провожу объезды, чтобы в том числе напрямую пообщаться с горожанами. Уже завтра на приеме граждан предметно обсудим и этот вопрос», — прокомментировал Рустам Галямов.

По поручению временно исполняющего полномочия главы города администрация должна проанализировать планы по установке новых остановок и выяснить причины задержки. Р. Галямов заявил, что территориям необходимы современные остановочные комплексы. Конкретные сроки их появления и количество объектов в ходе объезда не назывались.

Инспекция Кировского района стала продолжением серии рабочих поездок по Екатеринбургу. Неделей ранее Рустам Галямов побывал в Чкаловском и Орджоникидзевском районах. Тогда основное внимание также уделялось санитарному состоянию улиц, дворов, межквартальных проездов и общественных пространств. По результатам первого объезда руководителям районных администраций поручили устранить выявленные недостатки. В администрации заявляли, что проверки охватят и остальные районы города. Выездные приемы жителей также планируется провести во всех восьми районах Екатеринбурга.

Параллельно городские власти прорабатывают более масштабные инфраструктурные проекты, в том числе связанные с транспортной доступностью ЖБИ. В генеральном плане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено развитие метрополитена по нескольким направлениям. Среди рассматриваемых вариантов — продление действующей линии на север, строительство ветки от Верх-Исетского района до ЖБИ и линии от Академического до Пионерского.

По словам Р. Галямова, проектировщики должны представить результаты расчетов до конца 2026 года. Академический и ЖБИ он назвал районами, которые могут стать приоритетными для развития метро с учетом предполагаемой пассажирской нагрузки. При этом окончательные решения о маршрутах и строительстве станций пока не приняты: специалисты завершают подготовку технико-экономического обоснования.

На разработку ТЭО предусмотрено 200 млн руб. Документация необходима, в частности, для дальнейшего представления проекта федеральным властям. В качестве одного из вариантов рассматривается строительство линии от Верх-Исетского района до ЖБИ. Таким образом, вопрос транспортной доступности микрорайона обсуждается не только в контексте текущей организации движения, но и в рамках долгосрочного развития городской транспортной системы.

Еще один проект, связанный с разгрузкой въездов в центральную часть Екатеринбурга, предполагает строительство двух съездов в районе Малышевского моста. На подготовку проектной документации администрация выделила 23 млн руб. Новые съезды должны обеспечить дополнительную связь улицы Малышева с Егоршинским подходом и сократить количество лишних поворотов на действующем путепроводе. Разработку проекта планируется завершить к февралю 2027 года.

Отдельно власти продолжают работу над расширением моста на ул. Малышева в районе Исторического сквера. Предполагается увеличить его пропускную способность до двух полос в каждом направлении. Однако проект требует дополнительных решений, в том числе по организации пешеходного движения: для удобства горожан может понадобиться отдельный пешеходный мост. Ранее документация получила замечания управления государственной охраны объектов культурного наследия, которые сейчас прорабатываются.

В целом, сейчас повестка городского управления включает как оперативные задачи по уборке и точечному обустройству городской среды, так и проекты, рассчитанные на несколько лет, успех реализации которых зависит от того, насколько быстро замечания по текущему состоянию районов перейдут в конкретные работы, а транспортные планы — в утвержденные проекты и сроки реализации. При этом Р. Галямов обещает горожанам заняться этими вопросами и привести их в исполнение.