УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. На уборку Екатеринбурга сегодня вышли 341 дорожный рабочий и 173 ед. спецтехники. В том числе 61 трактор, 46 комбинированных дорожных машин (КДМ), 25 фронтальных погрузчиков и 25 самосвалов

«Сейчас основными задачами для коммунальных служб являются расчистка проезжей части, тротуаров, пешеходных переходов, подходов к ним и остановкам общественного транспорта, а также обработка этих участков противогололедными материалами», — сообщили в департаменте информполитики администрации города.

На фоне обильных снегопадах, в городе усилили контроль за работой дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ). Вчера вечером специалисты департамента благоустройства выборочно проверяли выход техники с баз ДЭУ: оценивали своевременность выезда машин и соответствие их фактического количества заявленному.

Ночью контролировали выполнение сменных заданий: проверяли, где и сколько техники работает, сопоставляли фактическую уборку с запланированными маршрутами.За минувшую ночь 70 дорожных рабочих и 124 ед. уборочной техники вывезли с улиц города 104 т снега, использовали более 200 т противогололедных материалов и фракционного песка.

В 10:00 начался дневной объезд всех районов Екатеринбурга. Специалисты проверяют количество задействованной техники и результаты ночной уборки: состояние улично-дорожной сети, качество очистки тротуаров, пешеходных переходов, подходов к ним и остановкам общественного транспорта.

По словам начальника отдела муниципального контроля департамента благоустройства Дмитрия Михалева, проверки показали, что не все районные ДЭУ выполняют сменные задания в полном объеме.«Итоги контрольных мероприятий за неделю, в том числе последних усиленных проверок, на пятничном совещании с главами районов представит временно исполняющему полномочия главы Екатеринбурга Рустаму Галямову директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова», — сообщили в департаменте.