Коммунальщики Екатеринбурга обменялись опытом подготовки техники к зимней уборке

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2026. Сотрудники дорожно-эксплуатационных управлений Екатеринбурга обменялись опытом подготовки техники и дорожных рабочих к зимнему сезону. Инструкторско-методическое занятие прошло на базе ДЭУ Чкаловского района, сообщили в департаменте информационной политики города.

Специалисты показали коллегам порядок выпуска техники на линию: подготовку путевых листов, прохождение водителями предрейсового медосмотра, проверку исправности автомобилей и получение сменных заданий. Также участникам продемонстрировали процедуру сдачи транспорта по окончании смены.

По словам исполняющего обязанности директора департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Владимира Берсенева, обмен опытом позволяет выявлять эффективные практики и распространять их на другие районные управления.

Контроль за работой ДЭУ ведется круглый год. В частности, специалисты используют систему ГЛОНАСС, чтобы отслеживать выход техники на линию, маршруты движения и выполнение сменных заданий.

В семи районных дорожно-эксплуатационных управлениях Екатеринбурга работают 1 тыс. 405 человек, в том числе 425 водителей, 394 механизатора и 302 дорожных рабочих. В распоряжении служб находятся 377 единиц техники, включая комбинированные дорожные машины, снегопогрузчики и самосвалы. В Академическом районе уборку улиц выполняют подрядные организации.