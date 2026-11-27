УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) распространил действие акции «Приведи друга» на рекомендации карты финтех-линии «Архангел Михаил». По условиям реферальной программы клиент УБРиР получает 1 тыс. 500 руб. за каждого друга, который стал пользоваться дебетовой картой.

Кроме того, приглашенный друг получит приветственный бонус 1 тыс. руб. на ту дебетовую карту, которую он оформил по рекомендации. Рекомендателем в рамках акции может стать любой клиент банка.

«В реферальную программу УБРиР мы добавили вознаграждение за рекомендацию карты «Архангел Михаил». Условия остались прежними. Банк выплачивает 1500 рублей рекомендателю и еще 1000 рублей — тому, кто оформил карту. Но при условии соблюдения простых правил акции. В приложении банка нажмите на кнопку «Приведи друга», сгенерируйте уникальную ссылку и отправьте ее другу в мессенджере. В течение двух месяцев друг должен оформить в УБРиР любую дебетовую карту и совершить покупки на сумму свыше 1000 рублей. Акция засчитается, даже если у друга когда-то была карта УБРиР, но он закрыл её больше года назад», — отметила руководитель блока развития транзакционных продуктов департамента розничного бизнеса УБРиР Светлана Устьянцева.

Количество друзей, которых может привести клиент, не ограничено. Бонус за открытие дебетовой карты выплачивается и рекомендателю, и клиенту, оформившему ее по рекомендации. Также в рамках акции «Приведи друга» УБРиР выплатит вознаграждение 6 тыс. руб. за каждый кредит, оформленный по рекомендации. Кредитный договор по ссылке должен быть заключен в течение 30 дней. А бонус будет начислен рекомендателю до 20 числа месяца, следующего после первого платежа по кредиту.

Полные условия акции «Приведи друга» можно изучить на сайте банка. Ссылку для рекомендаций можно сгенерировать самостоятельно в приложении УБРиР на смартфонах с ОС Андроид или получить у оператора горячей линии УБРиР, позвонив по номеру 8 800 1000-200, рассказали в пресс-службе банка.